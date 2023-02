Kenny Barron ist die große Ausnahme im Musikbusiness

Plus Wenn der Jazzpianist die Tasten drückt, ist das jedes Mal ein Bekenntnis zur reinen Schönheit des Klangs. Gleich dreimal wird er dieses Mal in Neuburg auftreten.

Die Generation der großen Alten ist nahezu komplett von der irdischen Bühne abgetreten, andere versuchen, die entstandenen Lücken zu füllen. Immer offenkundiger greift die Branche dabei zu den vermeintlichen Erfolgsrezepten des Pop. Aber wenn die Farbe des Anzugs irgendwann die gleiche Bedeutung erlangt wie der gespielte Ton, zerfasert auch die Musik. Inzwischen scheint alles zu gehen: Bebop und Polka, Ballade und Sampling, Blues und Techno, Rollmops und Götterspeise. Die verzweifelte Suche nach Stars wirft ein Schlaglicht auf die Krise des Jazz im 21. Jahrhundert. Dabei gäbe es einen Kandidaten …