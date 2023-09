Konzertreihe an Bahnhöfen startet heute in Oldenburg

Am Bahnhof mischen sich normalerweise Durchsagen zu den nächsten Zügen mit dem Holpern der Rollkoffer und dem Stimmengewirr der Reisenden. Nun erklingen an einigen Stationen aber noch ganz andere Töne.

Ein Konzert vor besonderer Kulisse erwartet Reisende in Oldenburg: Im Hauptbahnhof ertönt ab heute (19.00 Uhr) in Auszügen "Das Lied von der Erde" des österreichischen Komponisten Gustav Mahler in einer speziell für Bahnhöfe entwickelten Darstellungsform.

Das Konzert bildet den Auftakt für die "Station to Station"-Tour 2023. Mit der Kunst- und Konzertreihe sollen Bahnhöfe und ihr Umfeld attraktiver gemacht und mit Kunst und Kultur mehr Menschen für die Bahn gewonnen werden.

Ein sechsköpfiges Jazz-Ensemble und zwei Wortkünstler interpretieren und improvisieren das Werk von Mahler auf neue Weise. ""Das Lied von der Erde" schildert eine Reise - die Reise eines jeden von uns durch das Leben", teilte die Deutsche Bahn vorab mit. Das Lied soll das Publikum sinnlich an die Möglichkeit erinnern, Reisende zu sein.

Nach dem Auftakt in Oldenburg sind Konzerte an den Bahnhöfen Hamm, Halle, Weimar und Heidelberg geplant. Zum Abschluss am 15. Oktober will das Ensemble die Originalversion von "Das Lied von der Erde" im Konzerthaus Freiburg aufführen.

