Das Radio-Symphonieorchester wird aufgelöst: "Kulturschande" in der Musikweltstadt Wien

Plus Das einzige Rundfunkorchester Österreichs wird aufgrund von Sparvorschlägen infrage gestellt – was denn auch Wut hervorruft. Ähnliche Gedankenspiele gibt es auch in Deutschland.

Nichts, gar nichts hat die Metropole Wien dagegen, wenn sie innerorts und auswärts als "Musikweltstadt" gerühmt wird. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Bruckner, Mahler, Schönberg, Korngold, Krenek, das sind die fettesten Hausmarken. Und es stimmt ja auch: Die Komponisten der ersten und der zweiten Wiener Schule haben die europäische und außereuropäische Entwicklung der Musikgeschichte geradezu bestimmt. Ganz Österreich beruft sich darauf als eine "Kulturnation".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

