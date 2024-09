Linkin Park verteidigt Chartspitze

Die Band Linkin Park hält sich mit ihrem Song «The Emptiness Machine» in der dritten Woche in Folge auf Platz eins der deutschen Single-Charts. Dies teilte die GfK Entertainment mit. Der am 5. September veröffentlichte Song war direkt auf Platz eins eingestiegen - erst wenige Tage, nachdem die Band ihr Comeback verkündet hatte.

Neu mit dabei: Die 38-Jahre alte Frontfrau Emily Armstrong, die bei dem deutschlandweit einzigen Linkin Park-Konzert am Sonntag in Hamburg im Blickpunkt stand. Sieben Jahre nach dem Tod ihres Frontmanns geht die Rockband derzeit wieder auf Tour - bislang wurden nur sechs Termine bekanntgegeben. Linkin Park wurde mit einer Mischung aus Metal, Rock, Rap und elektronischen Sounds bekannt.

Auf den weiteren Plätzen der Top 5 finden sich deutschsprachige Songs - Rapperin Shirin David hält mit ihrem Sommerhit «Bauch Beine Po» erneut den zweiten Platz, gefolgt von Sängerin Ayliva und Rapper Apache 207 mit «Wunder» auf Platz drei. Platz 4 geht an Sänger Berq mit «Rote Flaggen». Neu dazugekommen und direkt auf Platz 5 eingestiegen ist der Song «Red Cups» von Rapper Ufo361 und Popsängerin Paula Hartmann.

Amigos an Spitze der Albumcharts

Direkt auf Platz eins der Albumcharts sind die Amigos gestartet - mit ihrem Album «Stimmen der Nacht». Das Schlager-Duo Bernd und Karl-Heinz Ulrich veröffentlicht bereits seit den 80er-Jahren Platten, 17 Songs befinden sich auf ihrem neuen Album. Platz zwei belegt die finnische Metal-Gruppe Nightwish mit «Yesterwynde».

Icon Vergrößern Nun hält sich die Band die dritte Woche in Folge als Spitzenreiter. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa Icon Schließen Schließen Nun hält sich die Band die dritte Woche in Folge als Spitzenreiter. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa