Max Mutzke genoss Kindheit ohne Handy

Der Sänger Max Mutzke empfindet es als Privileg, dass er als Kind im Schwarzwald ohne Handy aufgewachsen ist. «Die Ablenkungen waren viel geringer», sagt Musiker Max Mutzke in der Sendung «Silvia am Sonntag» bei Hit Radio FFH.

«Meine Kinder beneiden mich manchmal um diese Zeit. Die Größeren wollen sogar, dass ich den Kleinen das Handy verweigere. Sie selber haben eins, wollen aber die Kleinen davor bewahren», berichtet der Sänger, der gerade seine Biografie «So viel mehr» veröffentlicht hat.

Bedenklich in den digitalen Netzwerken seien die Algorithmen, die Negatives verstärkten. «Es ist das Gegenteil von dem, was ich mache. Mir jeden Abend vor Augen zu führen, was am Tag Schönes passiert ist.»

