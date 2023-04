Olivia Jones ist großer Fan vom Eurovision Song Contest

In gut einem Monat ist der Eurovision Song Contest in Liverpool. Der Wettbewerb ist für Dragqueen Olivia Jones ein großer Spaß. Für Deutschland sieht sie 2023 mehrere Gründe für ein gutes Ergebnis.

Die Hamburger Dragqueen Olivia Jones begeistert sich nach eigenen Worten schon lange für den Eurovision Song Contest.

"Ich bin riesengroßer ESC-Fan. Wir hatten ja hier jahrelang die große ESC-Party auf dem Spielbudenplatz. Ich kenne ganz, ganz viele Künstler, ob es nun Mary Roos ist, die schon ESC gemacht hat oder Conchita Wurst, die mir auch gesagt hat, was das für ein großes Abenteuer ist", sagte Jones der Deutschen Presse-Agentur. Der Wettbewerb sei ein großer Spaß und könne Grenzen sprengen. "Egal aus welcher Religion man kommt, aus welcher Kultur oder auch welchem Land man kommt. Und dafür steht der ESC und deshalb gefällt mir das so gut."

Jones rechnet den deutschen Teilnehmern, der Hamburger Rockband Lord of the Lost, gute Chancen aus, "weil es irgendwie ein zeitgemäßer Auftritt ist, es ist abgefahren, aber es ist substanzielle, echte Musik und nicht irgendwie sowas Kreiertes." Den Sänger der Gruppe, Chris Harms, kennt Jones nach eigenen Worten bereits seit vielen Jahren. "Uns verbindet natürlich die Liebe zum Stadtteil." Es sei ein tolles Zeichen, dass die Bandmitglieder St. Pauli "so wunderbar vertreten, egal ob sie jetzt gewinnen oder verlieren. Das Geile ist ja, dass sie dabei sind und das Ding einfach rocken."

Die Band vertritt Deutschland mit dem Song "Blood & Glitter". Austragungsort des ESC-Finales am 13. Mai ist Liverpool. Großbritannien springt als ESC-Gastgeberland für die von Russland angegriffene Ukraine ein, die den Wettbewerb 2022 in Turin gewann.

(dpa)