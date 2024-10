One Direction: Sind am Boden zerstört über Liams Tod

Die Mitglieder der Boyband One Direction haben sich über den Tod Liam Paynes bestürzt gezeigt. Der 31-Jährige war kürzlich beim Sturz aus einem Hotelzimmer in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ums Leben gekommen.

«Wir sind komplett am Boden zerstört über Liams Tod», hieß es in einem gemeinsamen Statement von Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson und Niall Horan. Sie bräuchten nun erst einmal Zeit, um «den Verlust unseres Bruders» zu verarbeiten, schrieben die vier Popstars in einer Mitteilung auf Instagram. Sie fügten hinzu: «Wir werden ihn furchtbar vermissen. Wir lieben dich, Liam.»

Die Boyband One Direction feierte seit ihrer Gründung bei der Casting-Show «The X-Factor» im Jahr 2010 mehrere Jahre international große Erfolge. 2016 legten sie die Zusammenarbeit auf Eis. Was zunächst als einjährige Pause gedacht war, dauert bis heute an.