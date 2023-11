Pop-Queen Shakira erhält drei Latin Grammys

Sängerin Sharika räumt bei den Latin-Awards in Sevilla ab. Zuviel feiern kann sie nicht, ab Montag steht die Kolumbianerin in Barcelona wegen Steuerhinterziehung vor Gericht.

Die kolumbianische Pop-Sängerin Shakira ist bei einer Gala im südspanischen Sevilla mit drei Latin Grammy Awards ausgezeichnet worden. Die Verleihungszeremonie fand erstmals außerhalb der USA statt. Shakira erhielt die Preise unter anderem für ihre jüngsten Songs "Music Session #53" zusammen mit dem argentinischen Produzenten Bizarrap. Weitere drei Grammys gingen am Donnerstagabend an die kolumbianische Sängerin Karol G ("Mientras Me Curo Del Cora").

Shakira widmete die Preise ihren beiden kleinen Söhnen, die im Publikum saßen, wie im staatlichen TV-Sender RTVE zu sehen war. "Ich habe ihnen versprochen, dass ich glücklich sein werde", sagte die 46-Jährige, die sich 2021 vom Vater der beiden, dem Ex-Fußballprofi Gerard Piqué, getrennt hatte. In der Vergangenheit gebe es nichts, für sie gehe es nur um die Zukunft, machte sie deutlich.

Die Zukunft sieht für Shakira gerade jedoch nicht nur rosig aus. Ab Montag soll sie in Barcelona in einem Steuerstrafverfahren auf der Anklagebank sitzen. Ihr wird Steuerhinterziehung in Höhe von insgesamt rund 14,5 Millionen Euro in den Jahren 2012 bis 2014 vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von acht Jahren und zwei Monaten sowie eine Geldstrafe in Höhe von 23,8 Millionen Euro. Shakira bestreitet die Vorwürfe.

Die Latin Grammy Awards werden seit 2000 alljährlich von der Latin Academy of Recording Arts and Sciences verliehen. Veranstaltungsorte waren bisher ausschließlich Städte in den USA, darunter Los Angeles, New York, Miami und Las Vegas.

