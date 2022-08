Powerwolf im Metal-Himmel: Bei Wacken gibt es die Adelung

Nach stetigem Aufstieg ist die Saarbrücker Band Powerwolf international eine Nummer. Sie steht nun auch in Wacken an der Spitzenposition.

Manchmal sind es die plötzlichen, unverhofften Gelegenheiten, die eine langfristige Entwicklung zum Abschluss bringen. Das Quintett von Powerwolf nämlich gehört seit einigen Jahren zum Erfolgreichsten an Metal aus Deutschland in der ganzen Musikwelt – aber erst die Absage von Rammstein-Sänger Till Lindemann macht es möglich, dass die Saarbrücker neben Helden wie Slipknot im heimischen Genre-Mekka als Headliner auftreten: am Samstag zum krönenden Tagesabschluss auf der „Harder“-Bühne des Wacken-Festivals. Die Adelung.

Metalband Powerwolf mag harte Töne, aber auch eingängige Melodien

Eine Marke sind die Herren um Sänger Attila Dorn ohnehin, haben es mit zwei Alben bereits an die deutsche Chartspitze geschafft, zuletzt vergangenes Jahr wieder mit ihrem bereits achten Werk, 16 Jahre nach dem Debüt: „Call of the Wild“. Und ihr Markenzeichen ist Schwermetall mit sakralem Sound, Texte wie Psalmen, möglichst mythische Stimmung, gerne mit Orgeln und Chören, bei aller Härte auch mit eingängigen Melodien.

Und ihrer eigenen Monumentalität haben Powerwolf aktuell auch selber ein Denkmal gesetzt, das nun freilich wunderbar passend zum Wacken-Auftritt erscheint: den Konzertfilm „The Monument Mass“, das nicht ohne Pathos, aber durchaus auch mit Recht „A Cinematic Event“ untertitelt ist: ein filmisches Ereignis. Die sich selbst als Rudel bezeichnenden Wolfsmusikmänner stricken sich dabei opulent und groß inszeniert in eine Erzählung ein, eine Konzept-Show, die sie dann, im Herbst, auch mit auf Tour nehmen – unter anderem spielen sie am 12. November in München und am 18. November in Stuttgart.

Den Charakter erklärte der Tastenmann Christian Jost alias Falk Maria Schlegel neulich hübsch in einem Interview: „Unser Ansatz ist nicht höher, weiter, mehr – wir wollen immer alles gleichzeitig.“ Darum können einem Powerwolf, gerade in der Mischung aus Pathos und Eingängigkeit, auch sehr leicht sehr viel zu viel sein. Aber doch nicht auf Wacken.

Lesen Sie dazu auch