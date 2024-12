«Schlau aber Blond»: Shirin David geht 2025 auf Tour

Rapperin Shirin David («Bauch Beine Po») geht kommendes Jahr mit ihrem neuen Album auf Tour. Die Künstlerin kündigte auf Instagram für ihre «Schlau aber Blond Tour 2025» insgesamt 14 Auftritte im April in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Der Auftakt ist am 1. April in Köln geplant, danach folgen weitere Städte wie München, Hamburg, Wien und Berlin.

«Ich freu mich soooo doll die SCHLAU ABER BLOND Tour 2025 ankündigen zu dürfen», schrieb David in einem Instagram-Post. Erst vor wenigen Tagen hatte die 29-Jährige bekanntgegeben, dass ihr gleichnamiges Album Ende Januar erscheint.

Der Vorverkauf für die Tour startet am Montag (9.12.), der allgemeine Ticketverkauf am Mittwoch (11.12.) um 10.00 Uhr. Davids Song «Bauch Beine Po» war laut GfK Entertainment der Sommerhit dieses Jahres. Mit den Zeilen «Geh ins Gymmie, werde skinny» hielt sich die in Deutschland erfolgreiche Rapperin und «Bambi»-Gewinnerin wochenlang an der Chartspitze.