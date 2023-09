Stardirigent Simon Rattle gibt Einstand mit einem "Stück Aufklärung"

Nun leitet Sir Simon Rattle das Symphonieorchester und den Chor des Bayerischen Rundfunks offiziell. Sein Einstand mit Haydns „Schöpfung“ fällt auf einen günstigen Augenblick.

Wenn Joseph Haydn in seinem Weltentstehungsoratorium „Die Schöpfung“ neben Nachtigall, großen Walfischen, gelenkigem Tiger und edlem Ross auch das „Heer der Insekten“ und das kriechende Gewürm am Boden liebevoll besingen lässt, dann darf man wohl auch mit Empathie feststellen: Nun ist der Frosch endlich ins Wasser gesprungen. Denn nach dem plötzlichen Tod des außerordentlich geliebten Mariss Jansons 2019 hat Simon Rattle nun endlich die Chefdirigentenposition in Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks übernommen. Am Donnerstag war, eben mit Haydns „Schöpfung“, sein offizieller Einstand im Münchner Herkulessaal, und keiner würde in Überschwang verfallen, wenn er die all- und gegenseitige Umarmung der Beteiligten im Saal als ausgesprochen warm, herzlich und freudig kennzeichnete.

Die Intendantin des BR, Katja Wildermuth, schwärmte zum Auftakt gleichsam mit hohem Sopran von Simon Rattles bekannter kreativer Offenheit, seinem Brückenbau hinein in die Gesellschaft und seinen Education-Projekten; Rattle selbst schloss sein neues ständiges Orchester und den Chor außerordentlich unprätentiös in seine der Musik „dienenden“ Dirigentenarme; die Musiker hingen geradezu an seinen Lippen; das Auditorium ließ ihn hochleben gleich zur Begrüßung und erst recht, als es gehört hatte, dass es gut war mit den sieben Tagen Weltentstehung. Und Rattle, der sich nach diesem Abend – außergewöhnlich – sogar bei einigen Holzbläsern per Handschlag bedankte, ließ am Ausgang des Herkulessaals auch noch ein Kärtchen ans Publikum verteilen, auf dem in seiner Handschrift die hoffnungsvollen Worte standen: „We can make so much happen here together. Es ist schön, hier bei Ihnen zu sein, was für eine Freude!“

Erst war Sir Simon Rattle verliebt, dann verlobt mit dem Symphonieorchester

Ja, es wird Hochzeit gefeiert beim Bayerischen Rundfunk. Rattles offizieller Antritt, nachdem er ja seit Jahren durch Konzerte und CD-Produktionen (zuletzt ein starker Wagner-„Siegfried“) mit dem Symphonieorchester erst verliebt und dann verlobt war, fällt auf einen günstigen Augenblick: Soeben hat die Klassik-Website Bachtrack anhand der Bewertungen durchaus namhafter Musikkritiker befunden, dass das BR-Symphonieorchester in München nach den Berliner und Wiener Philharmonikern das drittbeste in der Welt sei und Sir Simon der global zweitbeste Dirigent. So fragwürdig derlei Rankings sind, weil kein Orchester jede musikalische Epoche, jeden Komponisten gleich gut zu spielen versteht, und kein Dirigent jedes Werk gleich gut interpretiert: Vollkommen abwegig sind solche pauschalen Einordnungen zumindest tendenziell wiederum auch nicht. Für den BR jedenfalls bedeuten sie mitreißendes Wasser auf die Mühlen.

Dem gegenüber wird die Stimmung freilich ein wenig gebremst durch die nach wie vor offene Frage um die Errichtung eines neuen Münchner Konzerthauses. Für Rattle, dieses bereits gebrannte Kind, das das London Symphony Orchestra auch deshalb verließ, weil dort eben nicht das versprochene neue Konzerthaus entstand, könnte sich die bayerische Hängepartie um den am Münchner Ostbahnhof in Aussicht genommenen neuen Saal als ein höchst unerquickliches wirkliches Déjà-vu entwickeln. Er möchte sich gerne starkmachen dafür, erhält aber von Ministerpräsident Söder offenbar nicht einmal einen Gesprächstermin. Die lange Bank wird noch länger … Ob Rattle bei seinem Publikumsgruß mit den Worten „We can make so much happen here together“ und in Verbindung mit Haydns „Schöpfung“ darauf auch anspielte?

BR-Symphonieorchester: Es erklang ein Kosmos der Ideen um den Wert der Erde

Er selbst sieht das Werk geradezu als prädestiniert zu seinem Einstieg: „Für mich war offensichtlich, mit der ‚Schöpfung‘ zu beginnen, denn in ihr steckt alles. Die ganze Welt. Sie ist sowohl ein Blick zurück, als auch ein Blick weit in die Zukunft dessen, was Musik alles sein kann. Sie ist … unendlich erhellend, ein Stück Aufklärung eben.“ Und so weltlich farbenprächtig und dramatisch packend er selbst dann das groß besetzte, dankbare, knapp zweistündige Oratorium mit seinen zahlreichen Lautmalereien entstehen ließ, so verbindlich umarmte er gleichsam auch wesentliche Fraktionen in der Hörerschaft: die Christen, die Pantheisten, die Grünen. Mit nur ein ganz klein wenig Pathos darf behauptet werden: Hier erklang unter der Betonung des Gemeinsamen im Musizieren ein Kosmos der Ideen rund um den Wert der Erde.

Mit anderen Worten: Möge sie nicht so enden wie die „Schöpfung“ bei Haydn und – zugespitzt unter Simon Rattle – beginnt mit einem nachgerade knallenden Tutti-Akkord als Sinnbild des ursprünglichen Kosmos-Chaos, gefolgt von einer Licht-Explosion am ersten Tag der Schöpfung. Noch schöner als den glänzenden Aufgang der Sonne besang der hell timbrierte, reine, sensible Tenor Benjamin Bruns (Uriel) den sanften Schimmer des aufsteigenden Mondes im pianopianissimo bei tragender Substanz, während Christian Gerhaher als Erzengel Raphael/Adam – nach Fühlung nehmendem Einstieg – mit geradezu alttestamentlicher Wucht und exemplarischer Prononcierung für biblische Glaubensgewissheit einstand. Lucy Crowe (Gabriel/Eva) schließlich betörte mehrfach durch schlichte, liedhafte Volksfrömmigkeit, auch wenn sie in der Höhe immer mal wieder forcieren musste.

Chor (Einstudierung: Peter Dijkstra) und Orchester: erwartungsfroh angespannt. Dass der Abend auf diesem Niveau gelang – im ersten Teil betörend durchgestaltet, im zweiten Teil etwas pastoser, immer jedoch das Kollektiv pflegend –, lässt für die kommenden Jahre bis 2028 Berührendes erwarten. An diesem Sonntag wiederholt der junggebliebene 68-jährige Rattle in der Basilika Ottobeuren die „Schöpfung“ (15 Uhr), kommende Woche folgt in München der ebenfalls eine Welt erschaffende Gustav Mahler mit der sechsten Sinfonie. Und im April 2024 dann steht ein weiteres Hochamt im BR an: Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks wird 75 Jahre alt, und dieser Geburtstag wird mit Arnold Schönbergs monumentalen „Gurre-Liedern“ gefeiert.