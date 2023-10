Musik

vor 49 Min.

Stille ist etwas, das man tatsächlich hört

Der Pianist Tim Allhoff hat mit "Silence Is Something You Can Actually Hear" sein neuntes Album vorgelegt.

Plus Der Pianist Tim Allhoff lässt Jazz und Klassik organisch aufeinandertreffen – auf seinem neuen Album unter dem Titel "Silence Is Something You Can Actually Hear".

Von Reinhard Köchl

Normalerweise ist so ein Satz die pure Provokation. Bei Tim Allhoff ist er jedoch ähnlich bahnbrechend wie eine Brücke zwischen Nord- und Südkorea, zwischen normalerweise unversöhnlichen Polen, in seinem Fall zwischen Jazz und Klassik. "Was sollte dagegensprechen, mal Bach im Jazzclub oder ein improvisiertes 'All The Things You Are' auf einer klassischen Konzertbühne zu hören?", fragt er, und kennt die Antwort im Voraus: nichts! Dass es in den Zwanzigerjahren des 21. Jahrhunderts keineswegs mehr um starres Schubladendenken geht, hat der Augsburger Pianist, der seit einigen Jahren in München lebt, mit seinen bahnbrechenden Projekten längst unter Beweis gestellt.

Manchmal wirkt Allhoff, der auf dem musischen Zweig des Augsburger St. Stephan Gymnasiums eine klassische Ausbildung genoss, seine Bekanntheit aber einer frühen und intensiven Jazzkarriere verdankt, in der er zweimal den Deutschen Jazzpreis und den "Echo Jazz" gewann, in seinem nonkonformistischen Eifer wie ein Missionar. Vielleicht auch wie ein Friedensstifter, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die distinguierte, zopfige Klassik mit dem schmuddeligen, etwas zerzausten Jazz zu versöhnen. Mitunter kommt es dabei sogar zur Hochzeit der Stile, innige Zärtlichkeiten und Umarmungen inklusive, wie sein gefeiertes Album "Morla" 2022 unter Beweis stellte.

