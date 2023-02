Trilok Gurtu: "Selbst im Musikbusiness hat die Angst Einzug gehalten"

Keine Oberflächlichkeiten, keine Kompromisse: Der Weltmusiker aus Indien, der in Hamburg lebt, hat ein Soloalbum eingespielt.

Es sind Sätze, bei denen der Groschen erst mit Verzögerung fällt – wenn überhaupt. Denn indische Religionsgelehrte wie der berühmte spirituelle Meister Sadguru Ranjit Maharaj lieben es, ihre Philosophien um die Ecke herum zu denken, die Adressaten durch die Blume dazu zu animieren, sich und ihr Tun zu hinterfragen. Nachdem Trilok Gurtus neues Album den Titel trägt "One Tought Away" (Jazzline/Broken Silence), muss dem folgerichtig ein Erleuchtungsmoment vorausgegangen sein. Er handelt von diesem einen, kleinen Gedanken, den man oft nur davon entfernt ist, zu sich selbst zu finden.

"Der Mensch denkt immer", schlussfolgert Gurtu. Vielleicht könne man ja überflüssige Gedanken, die einen belasten oder den Blick auf sich selbst versperren, einfach beiseiteschieben. Ranjit Maharaj, der 2000 starb, habe ihm diese Idee mit auf den Weg gegeben. "Der Satz mit dem Gedanken bleibt für mich ein wichtiges spirituelles Element, das ich in meinen vergangenen Projekten immer wieder verwendet habe. Aber noch nie so radikal wie diesmal." Die Zeiten würden das eben notwendig machen, betonte einer der wichtigsten Perkussionisten in den Grauzonen der populären Musik.

Trilok Gurtu – der Name ist längst Programm

"Wir leben mit Krieg, mit Covid, mit Religion, mit Gott. Alles bringt uns Angst, nichts bringt uns Freude", doziert Trilok Gurtu. "Selbst im Musikbusiness hat die Angst zunehmend Einzug gehalten. Werde ich es schaffen? Wird mein Song Erfolg haben? Werde ich Auftritte bekommen? Zweifel und Angst! Die Angst sitzt so tief, auch im Musikgeschäft, aber eigentlich hat sie da nichts verloren. Musik sollte dazu da sein, um die Angst auszumerzen."

So klingt einer, der niemandem mehr etwas beweisen muss. Trilok Gurtu – der Name ist längst Programm. Er steht wie ein zweibeiniges und -händiges Synonym für indische Perkussionskunst, für den geheimnisvollen Klang von Tablas, Ghatams und Shekeres, für diese erlesene Curry-Chili-Gewürzmischung, die dem Jazz, dem Rock oder dem Pop eine pikante fernöstliche Note verleihen soll. Musik, findet Trilok Gurtu, dürfe sich auf keinen Fall nur noch nach Oberflächlichkeiten orientieren, nach verkaufsfördernden Kunstkniffen und billigen PR-Tricks. "Ich für meinen Teil habe das hinter mir gelassen!"

Keiner vermag es, Trilok Gurtu einzufangen

Deshalb will der Weltmusik-Pionier und Perkussions-Papst ein deutliches Zeichen gegen den alles vereinnahmenden Moloch der industriellen Vermarktung setzen. Dabei spielt ihm sein Lebenscredo in die Karten, sich jeder Art von Kategorisierung geschickt zu entziehen. Keiner vermag es, ihn einzufangen. Gerade deswegen unterhält der 1951 im indischen Mumbai geborene Sohn der populären Sängerin Shobha Gurtu tiefe Freundschaften zu Künstlern aller Herren Länder und Genres. Seine Vita reicht von Jan Garbarek über John McLaughlin, Pat Metheny, David Gilmore, Bob Dylan, Eric Clapton, Youssou N´Dour, Salif Keita, Martin Grubinger, Gianna Nannini, Gary Moore oder Angelique Kidjo. "Ich hätte nur ein paar von ihnen anrufen können, um zu mir ins Studio zu kommen. Aber diesmal wollte ich ein Album zusammenstellen, das anders sein soll."

Lesen Sie dazu auch

Der Königsweg hieß "Solo". Allein im Studio in Italien oder zuhause, über alles die Kontrolle besitzen, sich von niemandem dreinreden lassen und spontan improvisieren – in ein solches Kreativbiotop wollte Gurtu schon lange Mal eintauchen. Nur gab es immer wieder Leute, die ihn dabei ausbremsten. "Ich hatte in der Vergangenheit Manager, die sich einfach die Freiheit nahmen, mitzureden, auch wenn sie keine Ahnung von Musik hatten. Da hieß es: Du willst berühmt werden, du willst einen Hit haben? Dann musst du das so machen, wie wir das wollen. Denn deine eigenen Songs haben nicht das Zeug dazu." Das Glück wollte es, dass Trilok Gurtu den Produzenten Joachim Becker traf. Bei der Realisierung von "One Thought Away" ließ der ihm völlig freie Hand, was der Freigeist in vollen Zügen genoss. Gurtu spielte entweder alle Instrumente, oder er verlustierte sich mit fast kindlicher Freude an einem Instrument namens Basic 1, einem revolutionären Hybrid aus Saiteninstrumenten und Percussion.

Einige Songs des Albums waren schon einmal abgelehnt worden

Einige der Tracks des Albums wie der "Gluten Free Song" oder "So Happy" waren von seinem früheren Manager um die Jahrtausendwende herum abgelehnt worden. "Als ich die Demos jetzt noch einmal anhörte, da machte das etwas mit mir. Ich ging zu Joachim, spielte sie ihm vor und sagte, dass ich sie noch einmal aufnehmen möchte." Natürlich passierte das. Und es veranlasst ihn auch zu einem gut gemeinten Rat an junge Musikerinnen und Musiker: "Hört niemals auf euren Manager oder Produzenten! Die haben keine Ahnung. Folgt lieber der Musik!"

Dabei geht es ihm vor allem um Groove. Der Schlüssel für Freude und kollektives Glück. Und so philosophiert der streitbare, polyglotte, eingebürgerte Deutsche, der seit 1978 in der Nähe von Hamburg lebt, leidenschaftlich: "Der Groove verschwindet zusehends. Nichts groovt mehr, es klingt alles gleich, wie Plastik, sehr künstlich. Einfach schrecklich!" Vielleicht ahnten Trilok Gurtus Manager und Produzenten ja schon vor 20 Jahren, dass die Zeit für eine derartige Musik noch nicht reif war, "und ich sie stattdessen heute alleine machen soll." Für einen multiinstrumentalen, kompromisslos optimistischen Freudenbringer sowieso die einzig mögliche Erklärung.