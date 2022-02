Musik

13:31 Uhr

Unveröffentlichte Fotos: Johnny Cash in Barbaria

Plus Bislang unveröffentlichte Fotos von 1953/54 zeigen den Musiker Johnny Cash in seiner Zeit als US-Soldat am Fliegerhorst Penzing, bevor er ein Weltstar wurde.

Von Edith Heindl

Ein junger Mann in weißem Hemd mit Gitarre: Glücklich sitzt er auf dem Sofa seiner Freunde Billy Joe und Iris Carnahan in deren Mietwohnung in der Schmalholzstraße 25 in Landsberg. Man schreibt das Jahr 1954. Nicht weiter spektakulär? Von wegen. Auf dem Foto ist Johnny Cash (1932 – 2003) mit seiner ersten selbst gekauften Gitarre zu sehen – sie bildet die Initialzündung für seine Weltkarriere.

