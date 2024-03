Vicky Leandros fällt von Bühne - trotzdem Montag in Berlin

Schockmoment für Vicky Leandros bei ihrer Abschiedstournee. Die 71-Jährige fällt in Hannover vom Bühnenrand. Die Sängerin setzt aber ihr Konzert fort.

Schlagersängerin Vicky Leandros (71) ist am Freitag bei einem Konzert in Hannover gestolpert und von der Bühne gefallen. Gegen Ende der Veranstaltung kam sie bei dem Lied "Ich liebe das Leben" in ihrem Glitzerkleid und hochhackigen Schuhen zu dicht an den Bühnenrand und fiel in den Zuschauerraum. Mehrere Menschen im ausverkauften Kuppelsaal eilten ihr sofort zu Hilfe. "Ich hatte großes Glück, dass ich mich nicht verletzt habe und danke meinem Schutzengel", sagte die gebürtige Griechin laut Mitteilung des Veranstalters Semmel Concerts vom Samstag. Sie stand nach wenigen Augenblicken wieder auf der Bühne und setzte unter großem Beifall ihr Konzert fort.

Die nächste Station ihrer Abschiedstournee ist am Montag der ausverkaufte Friedrichstadt-Palast in Berlin, sie freue sich darauf, hieß es weiter.

Die Sängerin steht seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne. Bekannt ist Leandros unter anderem für Lieder wie "Theo, wir fahr'n nach Lodz". Beim Eurovision Song Contest holte sie 1972 mit "Après toi" den Sieg für Luxemburg.

(dpa)