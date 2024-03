Musik

Wer ein Well ist, steht schon als Kind auf der Bühne

Plus Matthias Well stammt aus der musikalischen Großfamilie Bayerns. Allerdings wandelt er als junger Violinist auf anderen Pfaden als sein Vater von den Biermösl Blosn.

Von Reinhard Köchl

Bayern war schon immer stolz auf seine reiche Kultur, auf die Schlösser, Museen, Theater und Konzerthäuser. Vielleicht mittlerweile auch auf die Wells. Klar: Deren bekannteste Sprösslinge, die Biermösl Blosn und die Wellküren, hatten die Großkopferten in München seit den 1980er-Jahren drangsaliert, dass ihnen Franz-Josef Strauß und Co. zeitweilig am liebsten den Mund verboten hätten. Heute ist das anders. Stammesmutter Gertraud Well bekam 2006 sogar das Bundesverdienstkreuz für ihre Verdienste um die Pflege der Volksmusik und Volkskultur verliehen.

Die Großfamilie aus Günzlhofen im Biermoos bei Dachau zählt seit Jahrzehnten zu den vitalsten Bewahrern des originären bayerischen Brauchtums. Der Name Well bedeutet, die Musik als genetisches Geschenk mit auf den Lebensweg bekommen zu haben, zu Geburtstagen nicht etwa Barbies oder Spielzeugautos, sondern Flöten, Trompeten oder Geigen auswickeln zu dürfen. Zu Weihnachten kam mit „Onkel“ Gerhard Polt regelmäßig der wahrscheinlich begehrteste „Nikolausi“ des Freistaates vorbei. „Die Wells sind eine verdammt große Familie“, lacht einer, der denselben Nachnamen trägt, nämlich Matthias Well. „Mein Papa hatte 14 Geschwister. Wenn man die ganzen Kinder, Cousinen und Cousins noch dazuzählt, sind wir insgesamt 36!“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

