Wolf Biermann erhält Gema-Preis für sein Lebenswerk

Der Liedermacher Wolf Biermann wird von der Gema für sein Lebenswerk geehrt. Die Musikverwertungsgesellschaft zeichnet den 88-Jährigen mit dem Deutschen Musikautor*innenpreis aus. Biermann verbinde «poetische Sprache, musikalische Tiefe und politischen Protest auf einzigartige Weise», hieß es in der Begründung der Jury.

«Seine radikal ehrlichen Lieder waren eine zentrale Stimme des Widerstands gegen Unterdrückung und Zensur in der DDR.» Auch heute treffe Biermann mit seinen aufrüttelnden und bewegenden Liedern den Nerv der Zeit.

Der Musiker und Lyriker reagierte humorvoll auf die Auszeichnung. «Ich werde lieber gelobt als geschmäht und freue mich, dass mir die Gema diesen Preis überreicht», sagte er laut Mitteilung. Die Gema beschäftige sich «mit den beiden Musen – Text und Musik – die sich küssen müssen, um ein gutes Kunstwerk zu schaffen». In seiner langen Karriere ist der Künstler schon mit zahlreichen Musik- und Literaturpreisen geehrt worden.

Biermann, der mit seiner Ehefrau in Hamburg lebt, will den Preis am 27. Februar persönlich in Berlin entgegennehmen.

