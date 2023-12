Mariah Carey an der Spitze - Stones bei Alben vorn

Alle Jahre wieder: Mariah Carey erobert die Singlecharts. Bei den Alben haben die Rolling Stones die Nasen vorn.

Mariah Carey ist mit "All I Want For Christmas Is You" weiterhin auf Platz eins in den deutschen Charts. Es ist nun die 15. Nummer-eins-Woche des Weihnachtspophits von 1994. In den Single-Charts machen auch diese Woche Festtagstitel mehr als 50 aller 100 Positionen aus, wie GfK Entertainment am Freitag als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mitteilte.

Hinter Carey folgen wie in der Vorwoche Wham! ("Last Christmas"), Shakin' Stevens ("Merry Christmas Everyone") und Chris Rea ("Driving Home For Christmas"). Auf dem fünften Platz steht diesmal "Wonderful Dream (Holidays Are Coming)" der 2001 gestorbenen Sängerin Melanie Thornton.

Der höchste Neueinsteiger in den Single-Charts findet sich auf Position 27: "3 Haselnüsse" von Jaques Raupé & Felix Harrer. Das Lied bringe "die Titelmelodie des Kult-Streifens "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" mit modernen Techno-Beats zusammen", erklärte GfK Entertainment.

In den Album-Charts fällt Wincent Weiss mit "Wincents weisse Weihnachten" von der Spitze auf Rang zehn. Von der Vier auf die Eins steigen die Rolling Stones ("Hackney Diamonds"). Neu auf der Zwei steigt Ben Zucker mit dem Album "Heute nicht!" ein. Musiklegende Peter Gabriel fällt mit "I/O" leicht von Platz zwei auf die Drei. Andrea Berg klettert mit "Weihnacht" von der Acht auf die Vier. Weiterhin auf dem fünften Platz steht Marius Müller-Westernhagen mit "Westernhagen 75 (18 Songs: 1974 - 2023)".

(dpa)