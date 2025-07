Céline Dions Auftritt beim Schweizer ESC weiter ungewiss

Knapp vier Wochen vor dem Finale des Eurovision Song Contest in Basel ist immer noch unklar, ob Céline Dion auftreten wird. Die Kanadierin vertrat die Schweiz 1988, gewann und legte damit den Grundstein zu ihrer großen Karriere. Bei der Vorstellung der Prominenten, die in der Finalwoche und bei der Eröffnungsshow am 11. Mai außerhalb der Konkurrenz auftreten, ließ der Sender die Frage offen.

Dion hatte Interesse an einer Teilnahme bekundet, sie ist aber schwer krank. Sie leidet am Stiff-Person-Syndrom mit Muskelkrämpfen. Ob ein Auftritt möglich ist, dürfte erst kurz vorher feststehen. Dion hatte zum Beispiel kurzfristig bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris gesungen.

Auch Luca Hänni tritt auf

Klar ist, dass zur Eröffnung am 11. Mai frühere Schweizer Teilnehmer des ESC singen werden. Darunter ist Paola (74), die dem deutschen Publikum vor allem durch die jahrelange Moderation der Fernsehshow «Verstehen Sie Spaß?» mit ihrem Mann Kurt Felix bekannt ist. Sie hatte die Schweiz 1969 und 1980 als Sängerin bei dem Musikfestival vertreten.

Ebenso ist Luca Hänni (30) dabei, der 2012 die Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» gewann. Er erreichte 2019 für die Schweiz den vierten Platz beim ESC. 2020 wurde Hänni mit der Profitänzerin Christina Luft bei der Show «Let's Dance» Dritter. Hänni und Luft sind seitdem ein Paar und seit 2024 Eltern einer Tochter.