Musikgeschichte

25 Jahre Autotune: Über einen Effekt, der die Musik deutlich verändert hat

Plus Warum wurde Chers "Believe" ein Hit? Warum klingt Mick Jagger heute wie ein Imitat seiner selbst? Die Antwort lautet: Auto-Tune. Ein Erfolgseffekt, der jetzt 25 Jahre alt wird.

Von Sebastian Kraus

Die Empörung darüber, dass live eingespielte Instrumente im Tonstudio bisweilen bis zur Unkenntlichkeit verfremdet werden, ist schon seit Dekaden verebbt. Wenn allerdings am Gesang manipuliert wird, wird es kontrovers. Auf der jüngst erschienenen Rolling-Stones-Single "Angry" klingt Mick Jagger nicht wie ein den Verlockungen eines Rockstarlebens jahrzehntelang erlegener Achtzigjähriger, sondern "wie eine AI-generierte Impression seiner selbst", wie die spanische Zeitung El País mit Empörung schrieb. Verantwortlich dafür ist Andrew Watt, einer der begehrtesten Produzenten der Welt, der die digitale Verfremdung der Stimme nicht als Teufelszeug, sondern als "ein sehr interessantes Werkzeug" erachtet. Doch wie kam diese Kontroverse überhaupt in die Musikwelt? Es begann mit einem Welthit.

Die Erfolgsgeschichte des Auto-Tune begann mit Chers "Believe"

Cher hatte Mitte der 90er-Jahre ein ziemlich unbeachtetes Album herausgebracht, gerade mal 100.000 Kopien wurden verkauft. Drei Jahre später konnte sie sich für hundertmal mehr verkaufte Platten achtfaches Platin in ihre Gästetoilette hängen: Die Single "Believe" ging vor 25 Jahren durch die Decke, die New York Times bejubelte einen "Clubtrack voller Koffein, der der Tanzmusik den größten Hit seit der Disko-Ära beschert – mit der Besonderheit, dass ihre Stimme mit einem Effekt aufgebrochen wurde, die sie roboterhaft klingen lässt". Die Fachpresse hatte noch nicht mal einen Namen für diesen Effekt, Chers Produzenten Mark Taylor und Brian Rawling machten ein großes Geheimnis daraus und flunkerten etwas über analoge Vocoder-Effekte aus der Funkzeit.

