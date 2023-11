Musikgeschichte

50 Jahre AC/DC: Ein halbes Jahrhundert Starkstrom

Plus Vor 50 Jahren gründete in Australien ein räudiges Rudel Straßenköter die Band AC/DC und machte mit simplem Hochenergie-Rock Abermillionen von Menschen glücklich. Jetzt geht der Truppe langsam die Kraft aus. Ist das schlimm?

Die Energiekrise des vergangenen Winters haben wir ganz gut überstanden, die nächste werden wir wohl auch noch packen. Doch am Horizont zeichnet sich eine ab, die sich weder mit Flüssiggasimporten noch mit heimischen Holzpellets in den Griff bekommen lässt: AC/DC geht altersbedingt so langsam die Puste aus. Das ist bitter, haben sie doch die Rockwelt ein halbes Jahrhundert lang von Australien aus mit Starkstrom elektrisiert – und zwar so intensiv und ausdauernd, dass ihnen niemand anderer das Wasser oder besser gesagt den Stecker reichen konnte. Mit ihren hochvoltigen Live-Shows konnten sie Steine zum Tanzen bringen. Und nie war die Armee der Luftgitarristen größer als vor einer AC/DC-Bühne.

AC/DC haben vor 50 Jahren zusammengefunden

Vor ziemlich genau 50 Jahren fing das an: Im November 1973 sammelten die Brüder Angus und Malcolm Young ein paar Typen zusammen und gründeten mit ihnen eine Band, am Silvesterabend desselben Jahres standen sie zum ersten Mal auf einer Bühne. Doch erst mit dem Auftauchen eines gewissen Ronald Belfort "Bon" Scott wurde AC/DC so langsam zu dem Energiebündel, das die Rockwelt nachhaltig erobern sollte. Er schob den damaligen Sänger der Band, den er für einen Schwachkopf hielt, mal eben beiseite und übernahm das Mikro. Bon Scott war ein rauer Macho-Typ mit Haaren auf der breiten Brust und schundigen Knastbruder-Tattoos auf den Armen. Auf der Bühne aber strahlte er dieses charmante, augenzwinkernde Etwas aus, das der harten Musik die nötige Leichtigkeit verlieh. Scott war deutlich älter als die Young-Brüder und mit seiner Präsenz der richtige Frontmann, um die Band durch die Bars, Kneipen und kleinen Konzertsäle zu führen, in denen der Alkohol in Strömen floss und eine Schlägerei zu einem gelungenen Abend dazugehörte wie die Faust aufs Auge. Als er sich auf dem Höhepunkt des ersten Erfolgs 1980 zu Tode trank und sich auf dem von ihm selbst beschworenen "Highway To Hell" begab, suchte sich die Band mit Brian Johnson einfach einen neuen Sänger, der weniger gefährlichen Sex verströmte, dafür mehr schwitzende Arbeiter-Kumpeligkeit.

