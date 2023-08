Musikgeschichte

Mike Oldfields "Tubular Bells": Der Geniestreich eines ängstlichen Teenagers

Plus Vor 50 Jahren hat Mike Oldfield im Alleingang ein Album eingespielt, wie es so noch keins gab: "Tubular Bells". Ein Megaerfolg - und höchst einflussreich.

Von Ronald Hinzpeter

Der Traum eines jeden Kindes: Eine Woche lang ganz allein in einem gewaltigen Spielzeugladen verbringen und einfach alles mal ausprobieren, was man will. So ähnlich dürfte sich Mike Oldfield gefühlt haben, als er 1973 mit gerade mal 19 Jahren in einem der damals modernsten Tonstudios stand und eine Woche Zeit bekam, sich seinen musikalischen Traum zu erfüllen. Jahrelang hatte er zu Hause vor sich hin getüftelt und ein Instrumentalwerk zusammenkomponiert, für das sich keine Plattenfirma interessierte, nur diese eine winzige namens Virgin Records, die gerade ganz am Anfang stand. Es war der Beginn einer der unglaublichsten Erfolgsgeschichten des Pop. Was da in diesen ländlichen Aufnahmeräumen entstand, machte Mike Oldfield berühmt und ebnete den Weg für den Besitzer der Firma, um einer der reichsten Menschen des Planeten zu werden. Sein Name: Richard Branson. Vor gut 50 Jahren erschien das höchst einflussreiche Album "Tubular Bells", die Platte, die es eigentlich nicht geben durfte.

Mike Oldfield war ein schüchterner Teenager

Sie ist das Werk eines schüchternen, von Angst gequälten Teenagers, eines bleichen, schweigsamen Eigenbrötlers aus einer schwierigen Familie mit einer depressiven, alkoholkranken Mutter. Der junge Mike vergrub sich in der Musik, um sich im seelischen Gleichgewicht zu halten, arbeitete schon früh als professioneller Musiker. Nebenher sammelte er Ideen für ein großes Instrumentalwerk namens "Opus One". Er nahm sie Stück für Stück auf und ging mit den Demo-Bändern hausieren. Oldfield konnte etliche Instrumente spielen und machte davon ausufernd Gebrauch. Doch niemand wollte das veröffentlichen – bis die Aufnahmen in die Hände von Tom Newman gerieten. Er arbeitete für den aufstrebenden Richard Branson. Der hatte sich schon als Verkäufer von Christbäumen und Wellensittichen versucht, einen Schallplattenversand aufgezogen und nun ein Musiklabel gegründet, Virgin Records. In einem ländlichen Herrenhaus baute Newman für ihn das Tonstudio The Manor auf, mit einem damals seltenen und extrem teuren 16-Spur-Tonbandgerät.

