Florence Kasumba übernimmt Rolle in Musical "Mamma Mia!"

Die Schauspielerin war bereits vor 21 Jahren Teil der Premierenbesetzung des Musicals. Jetzt zieht es sie in dem Stück erneut auf die Bühne.

Die international bekannte Schauspielerin Florence Kasumba (46, "Black Panther", "Tatort", "Deutschland 86") tritt nach zehnjähriger Pause wieder auf der großen Musicalbühne auf. Kasumba wird vom 8. September an eine der Hauptrollen im Hamburger Erfolgsmusical "Mamma Mia!" übernehmen, wie der Veranstalter Stage Entertainment in Hamburg mitteilte.

Sie werde bis Januar 2024 in die Rolle der mondänen Tanja schlüpfen. "Ich freue mich schon sehr auf meine Zeit bei "Mamma Mia!". Es ist das erste Mal seit über zehn Jahren, dass ich Zeit für ein längerfristiges Bühnenengagement habe", sagte Kasumba dazu laut Mitteilung.

Vor ihrer abwechslungsreichen Kino- und Fernsehkarriere war die 46-Jährige bereits erfolgreiche Musicalsängerin und spielte und sang unter anderem in "Chicago", "Cats" und "West Side Story". Dabei machte sie den Angaben zufolge vor allem als Shenzi in "Der König der Löwen" sowie in der Titelrolle in "Aida" auf sich aufmerksam.

Das Musical "Mamma Mia!" dreht sich um Donna und ihre Tochter Sophie, die auf einer griechischen Insel leben. Als Sophie im Tagebuch ihrer Mutter liest, dass drei Männer ihr Vater sein könnten, lädt sie die diese kurzerhand zu ihrer anstehenden Hochzeit ein. Kasumba war bereits vor 21 Jahren Teil der Premierenbesetzung. Das Musical wird noch bis Januar in Hamburg aufgeführt.

