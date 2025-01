Strumpfhosen: Dunkelbraun statt Schwarz - wie trägt man's?

Braune Strumpfhosen sind diese Saison total im Trend. Ob auf den Laufstegen, auf Social Media oder auf den Laufstegen: Die transparenten Nylon-Modelle sind derzeit überall zu sehen. Der Trend bietet eine elegante Alternative zu den klassischen schwarzen Strumpfhosen und lässt sich vielseitig kombinieren.

So stylt man braune Strumpfhosen

Während schwarze Strumpfhosen häufig harte Kontraste erzeugen, sorgen braune Strumpfhosen für einen weicheren Übergang, insbesondere bei helleren oder wärmeren Outfit-Kombinationen. Sie eignen sich somit ideal für den Alltag. Besonders angesagt ist laut Stilberaterin Dunja Heß die Farbe «Dark Brown». Auch der wärmere Ton «Cinnamon» ist beliebt und passt hervorragend zu wärmeren Farbtypen.

Braune Strumpfhosen sind erstaunlich vielseitig und lassen sich problemlos in verschiedenen Outfits kombinieren, so die Expertin. Besonders harmonisch wirken sie zu helleren Farben wie Creme, Cognac oder Brauntönen wie Mocha Mousse. Auch in Kombination mit Grau machen braune Strumpfhosen eine gute Figur.

Wann schwarze Strumphosen besser passen

Wer gerne knallige Farben wie Pink trägt, sollte sich laut Heß aber für eine klassische schwarze Strumpfhose entscheiden. Schwarze Modelle eignen sich ebenfalls besser für Business-Outfits oder festliche Anlässe, da sie formeller wirken, so die Stilberaterin.