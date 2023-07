Mythos

Einhörner zähmen leicht gemacht: Die Jungfrauen sollten möglichst nackt sein

Plus Jahrtausende lang haben Einhörner die Welt bevölkert, jedenfalls in der Fantasie der Dichter und Gelehrten. Wie kann es sein, dass ein Tier, das gar nicht existiert, so lange die Menschheit in Atem hielt?

Von Johannes Bruggaier

Als der isländische Gelehrte Jon Gudmundsson endlich erstmals den Schädel eines echten Einhorns zu Gesicht bekam, soll er in schallendes Gelächter ausgebrochen sein. Ja, sogar auf den Boden habe er sich geworfen, zur allseitigen Irritation aller Augenzeugen. So jedenfalls schreibt es der isländische Romanautor Sjon in seinem Buch „Das Gleißen der Nacht“.

Jon Gudmundsson lebte tatsächlich, im 17. Jahrhundert brachte er das Denken der Aufklärung in die von Mythen und Naturgeistern beherrschte Kultur seiner Heimat. Der von Museumsmitarbeitern andächtig präsentierte Kopf mit dem langen Horn auf der Stirn schien ihm gleich verdächtig: So rund, so wuchtig soll der Schädel eines Wesens aussehen, das für seine Ähnlichkeit mit einem Pferd berühmt ist? Der Gelehrte braucht keine Minute, dann steht für ihn die wahre Identität fest. Die vermeintlichen Überreste eines Einhorns: Es ist bloß ein Narwal!

