Nach Taylor Swift und Adele: Wo bleiben die Musikstars in diesem Sommer?

Taylor Swift füllt zweimal das Olympiastadion und den Olympiapark gleich mit. Coldplay spielen dreimal unter freiem Himmel und Adele lässt sich eine eigene Arena auf dem Messegelände errichten. Für Musikfans war der vergangene Sommer in München außergewöhnlich, dagegen wirkt die diesjährige Konzertsaison fast schon bescheiden. Ein Vorzeichen?

Denn das Olympiastadion, Münchens größte Konzertarena, muss saniert werden, nach diesem Sommer kehrt erst mal Ruhe ein. Doch die Stadt bemüht sich um Alternativen. In der Allianz-Arena des FC Bayern soll künftig nicht nur Fußball, sondern auch Musik gespielt werden. Auf dem Messegelände in Riem sind Veranstalter schon erprobt, dort fanden in den letzten Jahren einige Großkonzerte statt. Auch auf der Theresienwiese könnten künftig häufiger Open Airs veranstaltet werden, im vergangenen Jahr feierten Fans dort die Fußball-Europameisterschaft – mit Ed Sheeran als Headliner der Show.

Die Rolling Stones traten 1982 als erste im Münchner Olympiastadion auf

Alternative Spielstätten sind umso dringlicher, da sich die Sanierung des Olympiastadions länger hinzieht als geplant. Ursprünglich sollten die Arbeiten 2027 fertig sein, doch wie die Olympiapark München GmbH mitteilt, bleibt das Stadion ein Jahr länger geschlossen. Offenbar ist die Bausubstanz schlechter als erwartet, es wurden Altlasten wie Asbest in Betriebsräumen entdeckt. Die rund 200 Millionen Euro teure Sanierung läuft schon seit eineinhalb Jahren. Die Flutlichtanlage und die sanitären Anlagen wurden erneuert, auch am Dachbelag unter der Haupttribüne wird seit längerem gewerkelt. Ab Oktober wird das Stadion dann komplett geschlossen, Großveranstaltungen sind erst wieder für den Sommer 2028 avisiert.

Die Rolling Stones halten den Stadionrekord: Zehn Konzerte haben die britischen Rocker schon im Olympiastadion in München gespielt.

Ein Einschnitt für Musikfans, denn die Arena bot den größten Stars eine Bühne - und Platz für mehr als 70.000 Gäste. Für die Olympischen Spiele 1972 errichtet, wurde das Stadion bis 2005 als Heimstätte des FC Bayern und für Großkonzerte genutzt. Mit den Rolling Stones fing alles an, sie traten 1982 als erste auf und halten mit zehn Konzerten bis heute den Stadionrekord. Zeitweise kursierte das Gerücht, die Altrocker könnten auch heuer wieder spielen, doch der Auftritt ist abgesagt.

In fast 40 Jahren fanden in der Arena legendäre Konzerte von Michael Jackson über Prince bis Bruce Springsteen statt. Die Liste an Stars ist lang - Genesis, Pink Floyd, Tina Turner, Elton John, Metallica, AC/DC, Rihanna, Robbie Williams, sie alle spielten in München.

Ein Hügel voller Fans: Als Taylor Swift vergangenes Jahr zwei Konzerte im Olympiastadtion in München gab, pilgerten tausende Fans auf den Olympiaberg.

Mit zehn Konzerten und rund 700.000 Fans wurde im vergangenen Jahr zwar kein neuer Rekord aufgestellt – 2023 fanden elf Konzerte statt. Aber bei den Auftritten von Taylor Swift und Coldplay saßen so viele Fans auf dem Olympiaberg, dass er zwischenzeitlich in „Tayhill“ oder „Mount Swiftie“ umbenannt wurde.

Robbie Williams spielt im Sommer im Olympiastadion in München

Was aber erwartet Musikfans in diesem Jahr? Bislang hat sich nur Superstar Robbie Williams für einen Auftritt im Olympiastadion angekündigt, mit einem Konzert am 26. Juli. Er sang mehrmals im Stadion, unvergessen das Konzert 2003, als der Brite am Höhepunkt seiner Karriere stand.

Auch Popstar Robbie Williams kommt nach Deutschland.

Auch das Superbloom Festival mit rund 100.000 Fans findet heuer auf dem Olympiagelände statt. Am letzten Augustwochenende treten unter anderem Rapper Post Malone, die französische Chanson-Sängerin Zaho De Sagazan, Alligatoah, die Band 01099 und R&B-Sängerin Raye auf. Ein Sprecher der Olympiapark München GmbH teilt mit, es gebe weitere Konzertanfragen, aber offiziell stehe noch nichts fest.

Sicher ist, dass es nach dem Sommer erst mal still wird im Stadion. Bis wieder Events stattfinden können, dient die Allianz-Arena in Fröttmaning als Ausweichspielstätte. Normalerweise dürfen dort nur Fußballspiele stattfinden, die Stadt will damit Konkurrenz bei Open-Air-Konzerten vermeiden, doch solange das Olympiastadion saniert wird, ist die Vereinbarung gelockert.

Sänger Axl Rose (l) und Gitarrist Slash von Guns N' Roses beim einem Auftritt in Glastonbury. Im Sommer kommt die Band nach München und spielt als erste in der Allianz Arena.

Und das erste Konzert steh schon fest: Die US-Rockband Guns N’ Roses mit Sänger Axl Rose und Gitarrengott Slash tritt am 20. Juni in der FC-Bayern-Arena auf. Auch Schlager-Star Helene Fischer wird dort am 17. Juli 2026 auftreten. Wie die Allianz Arena München Stadion GmbH mitteilt, wird die Arena allerdings nur in der Fußball-Sommerpause für Konzerte genutzt. Damit bleibt weniger Zeit für Musik als im Olympiastadion.

Um Billy Eilish, Bruce Springsteen und Kendrick Lamar zu sehen, müssen Fans weiter reisen

Das Messegelände in Riem fällt als Alternative in diesem Jahr aus. Nach dem Konzertmarathon der britischen Sängerin Adele im vergangenen Jahr mit einer maßgeschneiderten Arena, zehn Auftritten und rund 730.000 Fans ist heuer kein Großevent geplant. Das Kerngeschäft sind hier Messen und Kongresse, erklärt eine Sprecherin. Wenn es der Messekalender zulässt, sollen Großevents weiterhin stattfinden. Für 2026 gebe es bereits erste Gespräche, Details zu Künstlern könne man aber noch nicht nennen. Der Vertrag mit der Leutgeb Entertainment Group läuft 2025 aus, der Veranstalter hatte die Konzerte von Robbie Williams, Andreas Gabalier, Helene Fischer und Adele auf der Messe umgesetzt. Auch das dreitägige Hip-Hop-Festival „Rolling Loud“ fand dort statt.

Coldplay spielten vergangenen Sommer dreimal im Olympiastadion in München.

Auf der Münchner Theresienwiese sind bisher auch noch keine Konzerte geplant. Dass sich das Gelände für Großveranstaltungen eignet, zeigt sich jedes Jahr beim Oktoberfest. Doch musikalisch war bislang wenig geboten. 2022 sollte Rammstein dort spielen, doch das Konzert platzte, der Veranstalter hatte offenbar zu wenig Zeit für die Planung einkalkuliert. Im vergangenen Jahr fand das Fan-Fest zur Fußball-EM statt, mehr aber auch nicht. Immerhin, der Münchner Königsplatz wird wieder bespielt. Punkrock-Ikone Billy Idol und der selbst ernannte Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier treten auf.

Um Stars wie Billy Eilish, Bruce Springsteen, Kendrick Lamar, Iron Maiden oder Linkin Park live zu sehen, müssen Fans weiter reisen, denn sie machen dieses Jahr nicht in München Halt. So spektakulär wie im vergangenen Jahr wird der Konzertsommer demnach nicht, aber auf einige Open-Air-Konzerte dürfen sich Musikfans trotzdem freuen.