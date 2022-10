Zum Tod von Jerry Lee Lewis: Der Herr der Feuerbälle ist gestorben

Jerry Lee Lewis war ein Windhund mit überdurchschnittlicher krimineller Energie: Ein Fall für den Polizeibericht, hätte er nicht dieses große künstlerische Talent besessen.

Muss man "Great Balls Of Fire" übersetzen? Muss man nicht. Jeder versteht den Sinn dieser Textzeilen ohne genaue Englisch-Kenntnisse. Während Zeitgenossen im puritanischen Amerika der 1950er Jahre Jerry Lee Lewisʼ größten Hit als religiöse Vision auf den Weltuntergang missverstehen wollten, war dieser in Wirklichkeit nichts anderes als ein ekstatisches Gestammel über Sex, Inbrunst und sich steigernde Erregung, aufgepeppt mit einem gepfefferten Honky-Tonk-Piano und einer unwiderstehlichen Prise Rock 'n' Roll.

Passte zu ihm. Jerry Lee Lewis war das, was man einen richtig schlimmen Finger nennt, ein Hallodri, ein Windhund mit überdurchschnittlicher krimineller Energie. Normalerweise hätten Menschen wie er allenfalls im Polizeibericht eine Schlagzeile verdient, wenn da nicht sein außergewöhnliches künstlerisches Talent gewesen wäre. Für den Elvis-Entdecker und Sun-Records-Begründer Sam Phillips war Jerry Lee der Begabteste von allen. Er galt als letzter Überlebender des Million Dollar Quartet, das auf dem Sun-Label in Memphis/Tennessee aus Hillbilly, Blues, Gospel und Pop den klassischen Rockabilly-Sound definierte: Presley, Johnny Cash, Carl Perkins und eben er, Jerry Lee Lewis.

Eine musikalische Anleitung zum Geschlechtsakt

Eines hatten alle Mitglieder des Million Dollar Quartet gemein: Sie waren vier weiße Landeier aus dem Süden, die unverblümt bei afroamerikanischen, oft urbanen Hipstern Gospel, Blues und Boogie-Woogie klauten, um damit von ihrer Jagd nach Sex zu erzählen. So veröffentlichte Jerry Lee Lewis 1957 mit "Whole Lotta Shakin' Goin' On", der Coverversion eines Songs der schwarzen Rhythm-and-Blues-Sängerin Big Maybelle, mit Jauchzen, Japsen und Gurren eine explizite Anleitung zum Geschlechtsakt.

Dies war jedoch nur eine Seite im ambivalenten Leben dieses außergewöhnlichen Musikers. Eine Diskussion, die er und Sam Philipps im Oktober 1957, kurz vor der Aufnahme von „Great Balls Of Fire“, über das Wesen der Sünde führten, erhellt seine innere Zerrissenheit. Lewis fürchtete sich davor, in die Hölle zu kommen, Philipps wollte ihn überzeugen, dass alles halb so schlimm sei.

Jerry Lee Lewis konnte zweierlei sein - Verführer und Heiliger

Jerry Lee konnte beides sein – Verführer und Heiliger. Er flog aus dem Priesterseminar, nannte sich der „Killer“, schwang Pistolen im Konzert, setzte sein Piano mit Benzin in Brand und konnte am Ende, Amphetamin-Junkie und schwerer Trinker, der er lange auch war, ironisch liebevoll singend alles zurücknehmen: "It was the whisky talking, not me". Es gab niemanden, der verrückter war als er. Als 1958 bekannt wurde, dass er seine 13 Jahre alte Cousine geheiratet hatte (schon die dritte Ehe!), da war das keine provokative Dekadenz, sondern gewöhnlicher Südstaaten-Hinterwälder-Inzest.

Dies alles ruinierte seine Karriere. Sein größter Erfolg in den folgenden Jahren war das Album "Live At The Star Club, Hamburg", das er 1964 mit dem Produzenten Siggi Loch aufnahm, und das heute als eines der besten Live-Alben aller Zeiten gilt. Der Rest? Eine Geschichte voller Widersprüche und Kämpfe gegen innere und äußere Dämonen. Den Herrn lobpreisen und den Revolver streicheln – so lautete der spirituelle Pragmatismus von Mr. Lewis. Er heiratete weitere vier Mal, verlor zwei Söhne und zwei Ehefrauen durch Unfälle oder Überdosen, schoss 1976 seinem Bassisten in die Brust und wurde im gleichen Jahr verhaftet, als er im Suff sein Auto nahe dem Graceland-Anwesen von Elvis zu Schrott fuhr.

Es war nur eine logische Folge, dass der Musiker irgendwann hinter den Schlagzeilen verschwand. Im Februar 2019 hatte er einen Schlaganfall erlitten, von dem er sich immerhin so weit erholte, dass er sich im Januar 2020 mit Produzent T-Bone Burnett für ein Gospel-Album wieder ins Studio wagte. Ob es fertig ist und wann es erscheint, weiß derzeit noch niemand. Am Freitag ist der Herr der Feuerbälle nun in seinem Haus in DeSoto County/Mississippi gestorben. Angeblich eines natürlichen Todes. Ob er in den Himmel oder in die Hölle kommt, wird ihm am Schluss egal gewesen sein.