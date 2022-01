Einer, der sich treu blieb – Saxofonist Emil Mangelsdorff ist tot

Emil Mangelsdorff, der zu den größten, wichtigsten und standhaftesten Musikern der deutschen Jazzgeschichte gehört, ist im Alter von 96 Jahren gestorben.

Der ältere Bruder. Und der unbekanntere. Mit diesem Malus musste Emil Mangelsdorff zeitlebens zurechtkommen. Was für ihn selbst nie ein Problem darstellte. Die, die ihn kannten, bescheinigten dem Frankfurter Jazzmusiker überreiches Talent; mindestens genauso viel wie Albert Mangelsdorff, dem Dogen des deutschen Jazz, der dieser Musikrichtung ab den 1960er Jahren in Deutschland ein markantes Gesicht und einen unverwechselbaren Ton verlieh.

Dass Emil bei der Popularität stets hinter Albert zurückstand, lag vielleicht auch an den Instrumenten, die sich die Brüder ausgesucht hatten. Während der eine sein Glück am Altsaxofon versuchte, einem relativ populären, leicht zu erlernenden Horn, das noch dazu mit Charlie Parker, Phil Woods, Lee Konitz und Art Pepper übermächtige stilbildende Galionsfiguren besaß, war der andere an der exotischen Posaune selbst das Maß aller Dinge.

Albert Mangelsdorff erfand die Multiphonics, die doppelt geblasenen Töne, revolutionierte das gesamte moderne Posaunenspiel vom Bebop über den Cooljazz bis zur Avantgarde und gilt noch heute als Leuchtturm für jüngere Kollegen rund um den Globus. Emil dagegen konnte "nur" spielen; das aber mit einer Anmut, einer Sanft- und Schönheit, die ihresgleichen suchte. Und er demonstrierte stets Haltung, ließ sich nie verbiegen, selbst in schweren Zeiten.

Die Mangelsdorff-Brüder traten immer wieder zusammen auf

Emil war drei Jahre älter als Albert, der 2005 starb. Dass sich beide auf musikalisch unterschiedlichen Pfaden tummelten, hielt sie nicht davon ab, immer wieder zusammen aufzutreten. Den Virus des Jazz schnappten die Mangelsdorff-Brüder vor dem Radio der Eltern auf. "Da lief Louis Armstrong. Ich war geradezu elektrisiert, hatte einen Puls von 160 und wusste: Das ist es, das will ich auch machen!“, beschrieb der Altsaxofonist einmal sein Erweckungserlebnis. Der neuen Leidenschaft standen zunächst scheinbar unüberwindliche Mauern entgegen.

Weil amerikanischer Swing im Dritten Reich als subversiv galt, verkrochen sich Emil und seine Kumpane eben im Hinterzimmer eines Frankfurter Hotels und "deutschten“ die amerikanischen Jazztitel einfach ein. Wenn die Gestapo anrückte, spielten sie nicht den "Tiger Rag“, sondern "Die Löwenjagd im Taunus“, während aus dem "St. Louis Blues“ die "St.-Ludwigs-Serenade“ wurde. Auch als sie den standfesten Enthusiasten 1943 wegen "Wehrkraftzersetzung“ kurzzeitig inhaftierten und 1944 an die Ostfront schickten, ließ er sich nicht vom Weg abbringen. Sich selbst treu zu bleiben – das war das Leitmotiv von Emil Mangelsdorff. Ein lebenslanger Kampf für die Freiheit des Individuums. Er sei ein "radikaler Demokrat“ gewesen, lobten ihn Politiker und Weggefährten.

Lesen Sie dazu auch

Mangelsdorff überzeugte mit seinem angenehm unroutinierten Spiel

Und der Mann hatte enormes Potenzial. Schon in den 1950ern entwickelte er sich zum Aktivposten der Frankfurter Szene, war umtriebig und aktiv, forcierte mit Vehemenz die Verbreitung von Cool-, Blues- und Avantgarde-Einflüssen, entweder bei den "Two Beat Stompers“, im Jazzensemble des Hessischen Rundfunks oder mit dem legendären Charles Mingus in New York. All dies brachte Emil Mangelsdorff zwar nicht unbedingt den klassischen Erfolg, aber dafür weit mehr Nachhaltigkeit und Glaubwürdigkeit als vielen grundlos hochgejubelten Möchtegern-Innovatoren.

Wenn er zu seinem goldenen Horn griff, dann überzeugte er auf jeder Bühne, in jedem Studio mit seinem angenehm unroutinierten, individuellen Spiel voller Virtuosität und Gestaltungskraft, diesem typischen trocken-federnden Alto mit ausgefuchster Linienführung und klarer Struktur. Im Alter schien seine Sax-Stimme sogar noch an Weisheit und Frische gewonnen zu haben. Vor allem seine unvergleichlichen Balladen erwiesen sich als prachtvolle Leinwand für seinen großen farbigen Ton; bluesig, emotional, aber zu keiner Phase kitschig. Eine ganz und gar eigene Stilistik.

Emil Mangelsdorff spielt gerne und oft, auch in der Region oder im Birdland-Jazzclub Neuburg. Seinen finalen Auftritt absolvierte er am 1. November vergangenen Jahres in der Frankfurter Bürgerstiftung. Sein 213. Konzert an diesem lauschigen Ort – im Internet kann man es noch anhören. Da war er schon 96. Nun ist Emil Mangelsdorff am vergangenen Donnerstag nach einem erfüllten Leben für und mit dem Jazz gestorben. Bei den "Frankfurter Jazztagen“ ab 25. März wollen die Musiker seines Quartetts nur zu Ehren ihres verstorbenen Bandleaders spielen – für einen der größten, wichtigsten und standhaftesten Musiker der deutschen Jazzgeschichte.