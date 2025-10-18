Er schuf die Tatort-Musik: Jazz-Legende Klaus Doldinger ist tot

Der Jazzmusiker und Schöpfer der «Tatort»-Titelmelodie Klaus Doldinger ist tot. Er starb am Donnerstagabend im Alter von 89 Jahren im Kreise seiner Familie, wie diese am Samstag mitteilte. Er zählte zu den bedeutendsten Jazzmusikern des Landes.

Klaus Doldinger ist 1936 in Berlin geboren und vor allem, aber nicht nur als Komponist der Tatort-Titelmelodie bekannt. Er schuf noch viel mehr Filmmusik: Seine wohl bekanntesten Werke sind daneben auch die Titelmusik zum Film „Das Boot“ sowie zu den Serien „Ein Fall für Zwei“ und die Filmmusik zu „Die unendliche Geschichte“.

Der bekannte Jazz-Musiker wuchs als Sohn des Diplom-Ingenieurs Erich Doldinger und dessen Frau Ingeborg zunächst in Berlin auf. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete sein Vater als Oberpostdirektor in den besetzten Teilen der Sowjetunion. Zwischen 1940 und 1945 lebte seine Familie in Wien. Nach Kriegsende flüchtete sie zunächst nach Bayern - und später nach Düsseldorf.

Begonnen hatte Doldinger seine Karriere Anfang der 50er Jahre. Noch während seines Klavier- und Klarinette-Studiums in Düsseldorf, gehörte er zur Dixieband „The Feetwarmers“ und sammelte erste Erfahrungen. Mit „The Oskar‘s Trio“ gründete er einige Jahre später seine erste Band.

Als Jazz-Musiker war der deutsche Komponist weit über die Bundesrepublik hinaus bekannt: 1960 tourte Doldinger erstmals durch die USA und bekam in der Jazz-Metropole New Orleans gleich die Ehrenbürgerwürde verliehen. Die Karriere des Musikers hatte international Fahrt aufgenommen. 1969 startete er seine neue Band „Motherhood“, ehe 1971 Passport folgte. Zu den Quellen der Doldinger-Musik zählten Jazz, Rock, Blues und Soul ebenso wie experimentelle Elektroklänge und lateinamerikanische Rhythmen.

Der Jazz-Musiker war Aufsichtsratsmitglied der GEMA sowie Mitglied des künstlerischen Beirates der Union deutscher Jazzmusiker. Nun ist die Jazzlegende im Alter von 89 Jahren gestorben, wie seine Ehefrau der Deutschen Presse-Agentur sagte. Er sei am Donnerstagabend daheim im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. (mit dpa)