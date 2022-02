Hans Neuenfels führte Opernregie bis zur Bombendrohung

Extrem, schamlos, gierig, süchtelnd: Hans Neuenfels war ein Bühnenwolf mit Theaterpranke.

Wie produktiv doch hatte er das Publikum in Empörung, in Wut und Rage versetzen können! Wie zielsicher gelang es ihm doch, Glanz und Gloria der großen Oper subversiv-sinnvoll zu unterminieren!

So, dass es gar zur Bombendrohung kam – wie 1981 an der Oper Frankfurt, als er Aida, die Königstochter aus Äthiopien, zu einer Sklavin vulgo Putzfrau in Ägypten machte und die anderen äthiopischen Gefangenen im Triumphmarsch zu schwarzen kulturlosen Wilden, die mit Hühnerschenkeln um sich warfen.

So, dass es tatsächlich zu einer Spielplan-Absetzung kam, damals 2003, als er in seiner Berliner „Idomeneo“-Inszenierung die abgeschlagenen Köpfe der Religionsstifter Buddha, Jesus, Mohammed und Poseidon auf vier Stühlen drapierte – was gewagt war vor allem wegen Mohammed, weniger wegen Buddha und Jesus und Poseidon …

Ein Theater-Skandal mit Folgen bis vors Salzburger Amtsgericht

So, dass das hochmögende Salzburger Festspielpublikum 2001 fast den Abbruch einer „Fledermaus“-Premiere erzwang, weil es sich so gar nicht lustig unterhalten fühlte durch Schlägereien und sexuelle Abnormitäten und Koks auf der Bühne – und durch das gallig-zurückspielende Mitinszenieren seines erbitterten Protests. Diese „Fledermaus“ wurde als eine Rache des scheidenden Intendanten Mortier begriffen – ein Theater-Skandal mit Folgen bis vors Salzburger Amtsgericht. Dieses aber befand lässig: „Neuenfels ist zwar unstrittig ein provokativer Regisseur, aber sicher kein untüchtiger oder gefährlicher.“

Oh, ja, er war ein Bürgerschreck, ein Agent provocateur im Allerheiligsten des musiktheatralischen Musentempels. Bis hin nach Bayreuth, wo er 2010 den „Lohengrin“ in ein Rattenlabor versetzte – ein Rattenlabor so ungeheuerlich wie possierlich. Aber auch für Bayreuth galt wie so oft bei Neuenfels: Erst war die Publikumsabwehr groß, später die Zuneigung zur entsprechenden theatralischen Pranke riesig. Er konnte den ganzen Opern-Apparat überwältigend, bestürzend in Szene setzen: den Chor, die oft vielköpfige Statisterie, seine Verdopplungen von Protagonisten, seine Figuren-Erfindungen. Kamen noch die Video-Einblendungen hinzu – mittlerweile nur noch entwertete Bühnenregel, nicht mehr Pioniertat.

Lesen Sie dazu auch

Hans Neuenfels gehört jetzt der Theatergeschichte an

Freilich gehört all das der Theatergeschichte an – wie nun auch Hans Neuenfels selbst, der am Sonntagabend 80-jährig in Berlin verstarb. Er war ein wahrhaft brennender Regisseur des deutschen Theaters, ein Inszenierungswolf im Schauspiel wie in der Oper; er befeuerte immens das, was die einen abwertend, die anderen bewundernd das „Regietheater“ nannten. Was sein Wirkenwollen antrieb? Lassen wir ihn indirekt selbst zu Wort kommen, anhand seiner Autobiografie „Das Bastardbuch“: Es war Anfang der 60er Jahre in Paris, da Neuenfels als Sekretär für den surrealistischen Maler Max Ernst tätig war und in der Druckerei von dessen Grafiken mit der „kalten (Radier-)Nadelarbeit“ bekannt wurde, also dieser Gravur mittels Stahlnadel oder Diamant – ohne Ätzung. Diese Technik der kalten Nadelarbeit, so Neuenfels, habe er immer auf die Bühne übertragen wollen – in Form von haften bleibender Genauigkeit.

Wer die besten seiner Inszenierungen auch nur einmal gesehen hat, der kann bestätigen: Ziel erreicht, Eindruck eingeritzt im Hirn. Unvergesslich für die, die gehört und gesehen haben, jene schmerzende Ironie der Stuttgarter „Così“, die später von der Staatsoper Wien wieder aufgegriffen wurde.

Begonnen hat der 1941 in Krefeld geborene Neuenfels – eigener knarzig-rauchiger Stimme nach als „Franz Freudenfels“ beim Wiener Max-Reinhardt-Seminar, so sein ehemaliger Schauspieler-Künstlername. Aber dann strebte er zur Regie, zum Film, zum Schreiben. Auch war er glückloser Volksbühnen-Intendant in Berlin – wohl auch, weil sein Anspruch an andere genauso groß war wie an sich selbst: extrem, schamlos, gierig. Das war für ihn persönlich nur zu erreichen, indem er Süchte pflegte. Sucht nach „Körpern, Gesprächen, Zigaretten, Prosa, Alkohol, Lyrik, Haschisch, Anerkennung, nach Verwandlung dessen, was ist, um im wilden Wechsel die Angst zu überwinden, die Starre, den Tod?“ Wer Neuenfels inszenierend erlebt hat, damals an der Oper Frankfurt, der kann seine Süchte bestätigen.

Nun ist er seiner Frau, der Schauspielerin Elisabeth Trissenaar, und seinem Sohn, dem Kameramann Benedict, vorausgegangen.