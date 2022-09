Pharoah Sanders: Er lieferte den einzigen Hit des Freejazz

Der bedeutende Saxofonist Pharoah Sanders war erst 2021 mit Wucht wieder aus der Versenkung erschienen. Jetzt ist er gestorben.

Es war das vielleicht gewaltigste Comeback, das man sich in einer Nische wie dem Jazz überhaupt vorstellen konnte. Jahrzehntelang gab es nichts mehr von Pharoah Sanders zu hören auf einem neu edierten Tonträger. Man wusste nur, dass er noch lebte. Dann kam im März 2021 „Promises“, eine Kollaboration des Saxofonisten mit dem britischen Elektronik-Produzenten, DJ und Komponisten Sam Shepherd alias Floating Points und dem London Symphony Orchestra. „Sensationellst“, begann eine der Besprechungen, andere folgten euphorischst. „Promises“ legte eine Klammer um Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Komposition, Improvisation, Klassik, Jazz und elektronische Musik. Und es war der perfekte Schwanengesang des Pharoah Sanders, der damit sogar ein jüngeres Publikum erreichte.

Pharoah Sanders machte den Schmerz hörbar

Sanders galt schon immer als Seher, Visionär und Heiler. Einer, der mehr wollte, als nur Musik spielen. Er stammte aus Texas, kam vom Blues, wurde von dem Experimentalmusiker Sun Ra entdeckt und von John Coltrane in dessen letzte Band geholt. Wo „Trane“ noch intellektuell schraubte, da fand Pharoah schon den Absprung ins Gleiten. Auf sein Konto ging der einzige „Hit“ des Freejazz. Er trägt den Namen „The Creator Has A Master Plan“, stammt von seinem Album „Karma“ (1969) und ist 20 Minuten lang. Aus ihm spricht der Schmerz einer verwundeten Existenz und einer traumatisierten Gesellschaft, aber auch die Ruhe und Größe einer Musik, die diesen Schmerz zu heilen versucht.

Pharoah Sanders stirbt mit 81 Jahren

Sanders sprach und atmete durch sein Instrument, er blies nur kleine Melodiefolgen. Aber in deren unermüdlicher Wiederholung, in der langsamen Steigerung der Intensität bis zu gospelartigen Rufen und Schreien schien er sich in eine eigene Sprache hineinzubugsieren. Eine Sprache, in der Herkunft und Tradition ebenso viel galten wie deren Überwindung und das Streben in eine freiere Zukunft. Am Samstag ist Pharoah Sanders mit 81 Jahren in Los Angeles gestorben.

