Nachruf

vor 48 Min.

Jazz-Legende Rolf Kühn wollte immer weiterspielen

Plus Die Jazz-Legende war Vorbild für eine ganze Generation. Kühn zog eine scharfe Trennlinie zwischen Beliebigkeit und hoher Qualität. Nun ist der Klarinettist gestorben.

Von Reinhard Köchl

Ein bisschen spielte er schon immer mit dem Schicksal, wie der Boandlkramer, der dem Tod beim Tarock listig und charmant noch ein paar Jährchen abluchst. So fragt er im letzten Song seines letzten, 2018 erschienenen Albums „Yellow + Blue“ (MPS/edel) teils bilanzierend, teils vorausschauend: „What Are You Doing The Rest Of Your Life?“. Die Antwort, die er dem Autor dieser Zeilen vor seinem 90. Geburtstag kurz 2019 gab, war typisch Rolf Kühn: „An meine übernächste Platte denken!“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen