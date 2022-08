Sein Ludwig-Musical hatte Witz und Verstand

Der Komponist Franz Hummel ist im Altervon 83 Jahren gestorben. Mit seinem Ludwig-Musical gelang ihm ein großer Wurf.

Franz Hummel, der Komponist des ersten Ludwig-Musicals in Füssen, ist tot. Er starb nach Angaben seiner Witwe Susan Oswell am vergangenen Samstag in einem Regensburger Krankenhaus. Hummel, der aus der Nähe von Eichstätt stammte und in der niederbayerischen Stadt Riedenburg lebte, wurde 83 Jahre alt.

Stephan Barbarino hatte Hummel als Komponist mit ins Boot geholt, als er in den späten 1990er Jahren das Leben und Sterben des legendären Bayernkönigs auf die Bühne bringen wollte. Am 7. April 2000 wurde ihr Musical „Ludwig II. – Sehnsucht nach dem Paradies“ im eigens dafür errichteten Theaterhaus am Füssener Forggenseeufer uraufgeführt. Barbarino hatte das Buch und die Liedtexte geschrieben und auch Regie geführt. Rund 1,5 Millionen Besucher sahen das Stück, bevor am 31. Dezember 2003 der letzte Vorhang fiel. Die Wochenzeitung Die Zeit nannte es einst „das erste Musical mit Witz und Verstand“. Hummel selbst sagte: „Es gibt eine legitime Sehnsucht nach einer volkstümlichen Bühnenkunst, und die sollte man mit Freude und Anstand erfüllen.“

Hummel, 1939 geboren, galt schon im Kindesalter als Riesentalent. Unter anderem unterstützte ihn der Komponist Richard Strauss. Nach einem Klavier- und Kompositionsstudium wurde Hummel zunächst Pianist mit europaweitem Renommee. Ab den 1970er Jahren komponierte er fast nur noch – Konzerte, Kammermusik und fast 20 Opern.