Das sind die neuen "Shooting Stars" der Berlinale

Wer sind die neuen Sternchen am Schauspiel-Himmel? Die Berlinale 2022 zeichnet junge europäische Talente aus. Darunter auch einen Schauspieler aus Berlin.

Demnächst wird er im neuen Film von Fatih Akin zu sehen sein: Der Berliner Schauspieler Emilio Sakraya (25) gehört zu den zehn europäischen "Shooting Stars", die dieses Jahr bei der Berlinale als Nachwuchsschauspieler ausgezeichnet werden.

Die anderen Preisträger und Preisträgerinnen sind den Veranstaltern zufolge: Gracija Filipović (Kroatien), Marie Reuther (Dänemark), Anamaria Vartolomei (Frankreich), Clare Dunne (Irland), Hanna van Vliet (Niederlande), João Nunes Monteiro (Portugal), Timon Sturbej (Slowenien), Evin Ahmad (Schweden) und Souheila Yacoub (Schweiz). Die Ehrung des Netzwerks European Film Promotion wird am Montag im Berlinale-Palast überreicht.

Sakraya hatte unter anderem in der Serie "4Blocks" mitgespielt und in Til Schweigers Film "Die Rettung der uns bekannten Welt". In Fatih Akins neuem Film "Rheingold" geht es um die Lebensgeschichte des Rappers Xatar. Unter den früheren deutschen "Shooting Stars" waren Daniel Brühl, Anna Maria Mühe, Moritz Bleibtreu und Jella Haase. Im vergangenen Jahr war Albrecht Schuch ("Systemsprenger", "Bad Banks") ausgewählt worden.

