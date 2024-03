Netflix

Der Kalte Krieg kehrt zurück: Darum geht es in der Netflix-Doku "Wendepunkt"

Plus Die Netflix-Doku „Wendepunkt“ blickt zurück in die Zeit, als das nukleare Wettrüsten der Supermächte begann. Was lässt sich aus der Drohkulisse lernen – im Chaos der Gegenwart?

Von Reinhard Köchl

Aktuelle Bezüge? Gibt es in jeder Ecke Ihrer Tageszeitung, in jedem Winkel des Netzes und täglich in der „Tagesschau“ oder im „Heute-Journal“. Natürlich Wasserstandsmeldungen zu den Kriegen in der Ukraine oder in Gaza, die man längst mit stoischem Gleichmut zur Kenntnis nimmt, was vor allem am natürlichen Selbstschutzreflex liegt. Und nun auch im Kino: Das Biopic „Oppenheimer“, ein Porträt des Mannes, der die Atombombe erfand, gewann sieben Oscars.

Sicherlich lässt sich darüber streiten, ob das gerechtfertigt ist. Aber möglicherweise wollte die Academy mit ihrer Entscheidung auch das Bewusstsein in Zeiten wie diesen justieren und Zusammenhänge zwischen gestern und heute hervorheben, Kausalketten sichtbar werden lassen, die bei vielen längst in Vergessenheit geraten sind. Vom gleichen Motiv getrieben waren offenbar auch die Macher der neunteiligen Dokuserie „Wendepunkt: Die Bombe und der Kalte Krieg“, die seit dieser Woche bei Netflix abrufbar ist. Denn kaum jemand wird der Behauptung widersprechen wollen: Ohne Oppenheimer, ohne die Bombe wäre die Welt heute eine völlig andere.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

