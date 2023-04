Die Filmstarts der Woche

Matt Damon und Ben Affleck erzählen ein Sportmärchen, Comedian Olaf Schubert nähert sich einer Rocklegende, Videospiel-Figur Mario erobert die Leinwand, und ein Thriller führt nach Kairo.

US-Regisseur und Schauspieler Ben Affleck bringt das Sport- und Marketingmärchen um Michael Jordan und Nike in die Kinos. "Air – Der große Wurf" erzählt die Geschichte der Partnerschaft zwischen dem damaligen Newcomer Jordan und der aufstrebenden Basketball-Division von Nike. Die Geschichte spielt in den frühen 80er Jahren. Damals war es noch nicht selbstverständlich, dass Stars ihre eigenen Produkte haben oder gleich ganze Linien prägen. Matt Damon ist als Sonny Vaccaro aus dem PR-Team von Nike zu sehen.

Air - Der große Wurf, USA 2023, 112 Minuten, FSK ab 6, von Ben Affleck, mit Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker, Viola Davis

"Olaf Jagger": Was haben Schubert und Jagger gemeinsam?

Dresden (dpa) - Comedian Olaf Schubert ähnelt zumindest von der Statur her Rockstar Mick Jagger. Auch der Beruf Musiker verbindet beide. Doch ist da am Ende noch mehr? Ein filmisches Schelmenstück geht der Sache nach. Regisseurin Heike Fink schickt Schubert mit einer ganz speziellen Fragestellung auf Spurensuche. Könnte es sein, dass Schubert der uneheliche Sohn von Mick Jagger ist, weil Olafs "Mutti" beim ersten Deutschland-Konzert der Band im September 1965 in Münster eine heiße Affäre mit dem Frontmann der Rolling Stones hatte?

Olaf Jagger, Deutschland 2023, 100 Minuten, ab 6 Jahren, von Heike Fink, mit Olaf Schubert, Franz-Jürgen Zigelski, Ursula-Rosamaria Gottert, Toni Krahl

Animationskomödie "Der Super Mario Bros. Film"

Berlin (dpa) - Schnurrbart, knallblaue Latzhose und eine rote Schirmmütze: Die Videospiel-Figur Mario ist ab dem 5. April auf der Kinoleinwand zu sehen - mit seinen Freunden im Gepäck. In der Animationskomödie "Der Super Mario Bros. Film" werden der Klempner und sein Bruder Luigi in eine geheimnisvolle Röhre gesaugt und landen in einer magischen Welt. Als die beiden dort getrennt werden, begibt sich Mario auf eine abenteuerliche Reise, um Luigi wieder zu finden. Unterstützung bekommt er dabei etwa von Prinzessin Peach. Fans des fröhlichen Kult-Spiels von Nintendo dürften sich auf die Fahrt durch das bunte Mario-Universum freuen.

Der Super Mario Bros. Film, USA 2023, 93 Minuten, FSK ab 6, von Aaron Horvath und Michael Jelenic, Originalstimmen: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day

Preisgekrönter Thriller "Die Kairo Verschwörung"

Berlin (dpa) - In seinen Filmen setzt sich der Regisseur Tarik Saleh mit den Machtstrukturen in Ägypten auseinander. Von dort stammt die Familie des 51-jährigen Schweden. Auch sein neuestes Werk "Die Kairo Verschwörung" handelt davon. Vergangenes Jahr gewann der Thriller beim Filmfestival in Cannes die Auszeichnung für das beste Drehbuch. Saleh erzählt darin in atemlosen Szenen von einem jungen Mann namens Adam, der zwischen die Fronten der religiösen und politischen Eliten in Ägypten gerät. Der Film spielt an der berühmten Al-Azhar-Universität in Kairo.

Die Kairo Verschwörung, Schweden 2022, 121 Minuten, FSK ab 12, von Tarik Saleh, mit Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mehdi Dehbi

(dpa)