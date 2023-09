Die Filmstarts der Woche

Aki Kaurismäki erzählt in seinem neuen Film von einsamen Menschen in Helsinki, Nicolas Philibert von einer Hilfseinrichtung in Paris, und eine Romantikerin und ein Zyniker sollen "Trauzeugen" werden.

Der finnische Regisseur Aki Kaurismäki ist bekannt für Filme voller Melancholie und lakonischem Humor. Meist herrscht eine düstere Atmosphäre, die Settings sind minimalistisch und voller Anspielungen auf die Kinogeschichte. Das alles trifft auch auf seinen neuen Film "Fallende Blätter" zu. Die Tragikomödie erzählt von zwei einsamen Menschen am Rande der Gesellschaft in Helsinki, die auf der Suche nach Liebe sind.

(Fallende Blätter, Finnland 2023, 81 Min., FSK ab 12 Jahren, von Aki Kaurismäki, mit Alma Pöysti und Jussi Vatanen)

"Auf der Adamant" - Gewinnerfilm der Berlinale

Berlin/ Paris (dpa) - Dass ein Dokumentarfilm den wichtigsten Preis der Berlinale gewinnt, passiert eher selten. Dem französischen Regisseur Nicolas Philibert ist es in diesem Jahr gelungen - sein Film "Auf der Adamant" erzählt von einer Hilfseinrichtung für Menschen mit psychischen Problemen in Paris. Untergebracht ist die Tagesklinik in einem schwimmenden Gebäude auf der Seine. Bei den Filmfestspielen in Berlin gewann der Film den Goldenen Bären. Die Jury unter Vorsitz von Hollywoodstar Kristen Stewart zeichnete die Produktion damit als besten Film im Wettbewerb aus.

(Auf der Adamant, Frankreich/Japan 2022, 109 Minuten, FSK ab 0 Jahren, von Nicolas Philibert)

Regiedebüt mit liebenswert-chaotischer Komödie

Hamburg (dpa) - Obwohl Scheidungsanwalt Jakob (Edin Hasanovic) und Paartherapeutin Marie (Almila Bagriacik) eigentlich grundverschieden sind, sollen sie Trauzeugen auf derselben Hochzeit sein. Und als ob das nicht schon anstrengend genug wäre, will das Brautpaar (Cristina do Rego und László Branko Breiding) die Hochzeit absagen. Marie und Jakob sehen sich plötzlich vor die Aufgabe gestellt, die Feier zu retten. Chaos und allerlei skurrile Situationen mit der Romantikerin und dem Zyniker sind programmiert. Mit "Trauzeugen" feiern Finn Christoph Stroeks und Lena May Graf ihr Regiedebüt. In Nebenrollen sind auch Iris Berben und Kurt Krömer zu sehen.

(Trauzeugen, Deutschland 2023, 99 Minuten, FSK ab 6 Jahren, von Finn Christoph Stroeks und Lena May Graf, mit Edin Hasanovic, Almila Bagriacik, Iris Berben und Kurt Krömer)

