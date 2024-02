Die Filmstarts der Woche

Eine schräge Schauer-Romanze und das Remake einer Kult-Serie: Während Lisa ihre Zeit gerne auf Friedhöfen verbringt, müssen Keks, Umbo und Tammi einen Freizeitpark vor dem Untergang retten.

Die Geschichte rund um Lisa (Kathryn Newton) und den unsterblich in sie verliebten Untoten (Cole Sprouse) stammt aus der Feder von Diablo Cody. Die oscarprämierte Drehbuchautorin kennt man bereits aus Filmklassikern wie "Juno" und "Jennifers Body". Ähnlich wie in der kultigen Horrorkomödie vermischt sich auch in "Lisa Frankenstein" High-School-Drama mit blutigen Rachefantasien und Codys charakteristisch-schrägem Humor - ohne jedoch zu brutal oder explizit zu werden.

Dabei erzählt sie die Emanzipationsgeschichte einer jungen Frau, die nach dem gewaltsamen Tod ihrer Mutter zurückgezogen in der neuen Familie des Vaters lebt. Am liebsten verbringt sie ihre Zeit auf dem Friedhof und schwärmt für einen viktorianischen Junggesellen, dessen Leiche sie aus Versehen in einer gewittrigen Nacht zum Leben erweckt. Dieser ist Hals über Kopf verliebt und versucht sie trotz verfaulten Körpers und der vielen Würmer, die immer wieder aus seinem Mund kommen, von sich zu überzeugen. Das gelingt ihm auch langsam.

Lisa Frankenstein, USA 2024, 101 Min., FSK ab 16, von Zelda Williams und Diablo Cody, mit Kathryn Newton, Cole Sprouse, Liza Soberano, Henry Eikenberry, Joe Chrest und Carla Gugino

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"Spuk unterm Riesenrad": Reanimierter DDR-Gruselklassiker

Im Fernsehen der DDR avancierte die siebenteilige Kinder-Serie zum Kult: "Spuk unterm Riesenrad". Nun gelangt eine Neuauflage der Serie als Spielfilm in die Kinos, mit neuer Story, neuen Darstellern, neuen Special Effects. Wieder aber geht es um die drei Kids Keks, Umbo und Tammi. Einen Freizeitpark müssen sie vor dem Untergang retten. Und die drei quicklebendigen Geister, die zuvor ihr Dasein als Holzfiguren in einer Rummelbude fristeten, die sind auch wieder dabei.

Inszeniert hat die Neuversion Thomas Stuber, der zuvor etwa mit dem Melodram "In den Gängen", dem Boxerfilm "Herbert" oder auch dem Fernsehfilm "Kruso" auf sich aufmerksam machte. Es spielen neben anderen Peter Kurth und Sophie Lutz.

Spuk unterm Riesenrad, D 2024, 90 Min., FSK ab 6, von Thomas Stuber, mit Peter Kurth, David Bennent, Moritz Führmann

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

(dpa)