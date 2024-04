Die Filmstarts der Woche

Ein Film über eine britische Musikerin, eine französische Krimi-Romanze und ein Film mit einem beliebten Serienstar - das sind die Kinostarts der Woche.

Es wird abwechslungsreich auf der Leinwand: Ob Musikfilm, ein romantischer Krimi in Paris oder ein königlicher Film in Italien - für jeden Geschmack ist etwas dabei.

"Back to Black"

Im Sommer 2011 schockt der frühe Tod von Amy Winehouse die Musikwelt. Die britische Musikerin stirbt mit nur 27 Jahren - so wie Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison und Kurt Cobain. Im Biopic "Back to Black" erzählt Regisseurin Sam Taylor-Johnson ("Fifty Shades Of Grey") vor allem vom frühen Ruhm der Ausnahmekünstlerin und der turbulenten Beziehung zu ihrem Partner Blake. Winehouses Kämpfe mit Drogen, Alkohol und Paparazzi werden vor allem durch die noch ziemlich unbekannte Hauptdarstellerin Marisa Abela getragen, die alle Songs im Film selbst singt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"Ein Glücksfall" von Woody Allen: Romanze in Paris

Mit "Ein Glücksfall" hat Regie-Legende Woody Allen einen Film zwischen Romanze und Thriller gedreht. Es ist das erste Werk, das der amerikanische Altmeister vor dem Hintergrund eines Postkarten-Paris auf Französisch und mit französischen Schauspielern realisiert hat. Fanny und Jean sind das perfekte Ehepaar. Er hat viel Erfolg im Beruf, sie arbeitet im Kunstmarkt. Das Paar lebt in einer Pariser Luxus-Wohnung, die Wochenenden verbringen sie in ihrem schicken Landhaus und die Abende in mondäner Gesellschaft. Doch dann begegnet Fanny zufällig ihrem ehemaligen Klassenkameraden Alain, der ein bohemienhaftes Leben als Schriftsteller führt - und fühlt sich zu ihm hingezogen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Träumerischer Film mit "The Crown"-Star

Im Film "La Chimera" ist der aufsteigende Schauspiel-Star Josh O’Connor in einer besonderen Rolle zu sehen. Serien-Fans kennen den 33-jährigen Briten aus der Royals-Serie "The Crown", wo er in der dritten Staffel den damaligen britischen Thronfolger verkörperte. Im Film von Alice Rohrwacher spielt er nun einen traumwandlerischen jungen Mann, der eine Gruppe von Grabräubern anführt. Doch eigentlich sucht er nicht nach Grabschätzen, sondern einer Frau, die er verloren hat. Das Geschehen ist im ländlichen Italien der 80er Jahre verortet. Traum und Realität verschwimmen in dem Film, der mehr Wert auf Atmosphäre als auf den Plot legt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

(dpa)