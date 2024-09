Die Kinostarts der Woche

Nach 36 Jahren kehren Michael Keaton und Winona Ryder mit «Beetlejuice Beetlejuice» in ikonische Rollen zurück. In der Fortsetzung der Horrorkomödie von Tim Burton richtet der titelgebende Poltergeist wieder Unheil an. Diesmal droht Beetlejuice aber auch selbst Übles. Seine Ex-Frau (Monica Bellucci), die die Fähigkeit hat, selbst Toten die Seelen auszusaugen, ist auf der Suche nach Beetlejuice. In neuen Rollen sind neben Bellucci Willem Dafoe und Jenna Ortega dabei.

«Treasure» - Berührende Vater-Tochter-Geschichte

München (dpa) - Anfang der 1990er Jahre, kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, reist die New Yorker Journalistin Ruth (Lena Dunham) mit ihrem Vater Edek (Stephen Fry) in dessen Heimatland Polen, um nach den Wurzeln ihrer jüdischen Familie zu suchen. Für den Holocaust-Überlebenden Edek ist es das erste Mal, dass er zu den Orten seiner Kindheit zurückreist - die Orte unsagbaren Schreckens. Regisseurin Julia von Heinz greift in ihrem Film «Treasure - Familie ist ein fremdes Land» das spannende Thema transgenerationales Trauma auf. Ruth will die Traumata verstehen, die ihre Eltern erlebten und die auch ihr Leben prägen.

Traurige Witze und lustige Tragödien in «Sad Jokes»

Toronto (dpa) - Joseph findet das Leben gerade nicht lustig. Sonya, seine beste Freundin und Mutter des gemeinsamen Sohnes, ist wegen einer schweren Depression in einer Klink. Er selbst leidet noch unter der Trennung von seinem Ex-Freund Marc vor drei Jahren. Die kleinen und großen Tragödien des schwulen Filmemachers Joseph treffen in Fabian Stumms «Sad Jokes» auf den feinen Humor einer vielschichtigen Komödie.