«Feste & Freunde» - David Dietls neuer Film

Liebe kommt, Liebe geht, Freundschaft bleibt. Aus dieser Idee ist ein herzerwärmender Episodenfilm entstanden, den Regisseur David Dietl am 2. Januar in die deutschen Kinos bringt. «Feste & Freunde - Ein Hoch auf uns!» ist das Remake eines dänischen Films und erzählt die Geschichte einer Freundesclique, die immer wieder zu den unterschiedlichsten Festivitäten zusammenkommt - Silvester, Geburtstag, Hochzeit - und dabei verarbeitet, was in der Zwischenzeit alles passiert ist: Eine heimliche Affäre, eine Trennung, die Geburt des ersten Kindes.

Für die Besetzung des ebenso unterhaltsamen wie berührenden Ensemble-Films hat Dietl - der Sohn von Regie-Legende Helmut Dietl, der zuletzt die wunderbare RTL-Serie «Gute Freunde» über den FC Bayern herausgebracht hat - hochkarätige Schauspieler versammelt. Von Laura Tonke als unglücklich verliebte Ellen, Ronald Zehrfeld als ihre verheiratete Affäre Sebastian bis zu Nicholas Ofczarek als frisch verliebter Rolf. Eine zentrale Weisheit des Films: «Es geht nie gut, wenn Freunde im Freundeskreis heimlich vögeln.»