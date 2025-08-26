Neu im Kino: Was ist dran am Wirbel um den Oscar-Kandidaten "In die Sonne schauen"?

Mit dem zweiten Film gleich in den Wettbewerb von Cannes eingeladen zu werden, ist eine Ehre, die kaum einer deutschen Regisseurin zuteilwird. Sich dann auf dem wichtigsten Filmfestival der Welt gegen große Namen wie Wes Anderson oder Richard Linklater durchzusetzen und mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet zu werden – das ist dann eine echte Sensation. Gelungen ist dieser filmkünstlerische Höhenflug der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski mit „In die Sonne schauen“ – ein Film, der allein auf seine eigene, klangvolle, vielschichtige Stimme vertraut. Jetzt startet er in den Kinos.

„In die Sonne schauen“ geht in das Rennen um einen Oscar

Schilinski erzählt ihren Film, der gerade als deutsche Einreichung für das Oscar-Rennen nominiert wurde, komplett aus einem Gebäude heraus: einem Vierseitenhof in der Altmark, in dem vier Mädchen in vier verschiedenen Jahrzehnten und Gesellschaften aufwachsen. Ihre Geschichten, Gefühle und Gedanken durchdringen die Chronologie der 100-jährigen Zeitachse, berühren sich gegenseitig, fließen ineinander zu einem ganz eigenen, mäandernden, narrativen Gebilde.

Die kleine Alma (Hanna Heckt) lebt vor dem Ersten Weltkrieg auf dem Gutshof in einer ländlichen Großfamilie und findet heraus, dass sie nach ihrer verstorbenen Schwester benannt wurde. Auf der Kommode steht ein Foto des toten Mädchens, dessen lebloser Körper auf dem Sofa sitzend von den Verwandten umgeben aufgebahrt wurde. Das Bild und die Beschäftigung mit dem Tod lassen Alma nicht los. Ihr familiäres Leben ist von schweigsamen Mahlzeiten am großen Familientisch, Religiosität, Aberglaube, makabren Spielen mit den Geschwistern und einer Neugier gegenüber den Heimlichkeiten der Erwachsenen geprägt.

Lea Drinda und Lena Urzendowsky spielen Hauptrollen im Film

In den 1940er-Jahren ist die junge Erika (Lea Drinda) fasziniert von der Versehrtheit ihres Onkels, dem ein Bein amputiert wurde. Sie fühlt sich hingezogen zu seinem Körper und kostet heimlich den Schweiß des Schlafenden, der sich im Bauchnabel sammelt. Mit Angelika (Lena Urzendowsky) reist der Film in die achtziger Jahre der DDR, wo die Familie weiterhin Landwirtschaft betreibt. Die junge Frau wird gleichzeitig von einem großen Lebensdurst und einer melancholischen Todessehnsucht angetrieben. Sie ist den verliebten Blicken ihres Cousins ebenso ausgesetzt wie den sexuellen Zudringlichkeiten ihres Onkels. Angelika weiß, wie sie das glückliche Mädchen spielt, das die Erwachsenen sehen wollen, und träumt gleichzeitig davon, im Weizenfeld vor dem herannahenden Mähdrescher einfach liegenzubleiben.

Schließlich kommt der Film in unserer Gegenwart an. Eine junge Berliner Familie hat den heruntergekommenen Hof gekauft und beginnt ihn in Eigenarbeit zu renovieren. Aber die beiden Töchter spüren schon bald die Risse in der ländlichen Idylle und die morbide Melancholie, die mit der Geschichte dieses Ortes verbunden ist.

Mascha Schalinski verwebt die Zeitebenen miteinander

Mit einem fast schon somnambulen, schwebenden Erzählrhythmus verwebt Schilinski die verschiedenen Zeitebenen miteinander. Das enge 4:3-Bildformat verstärkt die beklemmende Atmosphäre, die sich subtil durch alle Zeitebenen zieht. Auf der Tonspur verbinden sich die Geräusche der Natur, das Rauschen des Flusses und das Rascheln der Blätter im Wind immer wieder zu einem bedrohlichen Soundteppich. Dabei hält sich Schilinski stets an die subjektive Sichtweise der vier Mädchenfiguren, deren Welt sich auf der Leinwand aus fragmentierten Erlebnissen, Träumen und Gefühlen unvollständig zusammensetzt.

Durch die Zeitebenen hindurch gibt es immer wieder Verbindungselemente, sodass aus den vier Mädchenleben ein ganzes, überzeitliches Erinnerungsgewebe entsteht, in das Schmerz, Suizid und sexueller Missbrauch als intergenerationelle Erfahrung eingearbeitet werden. Dabei vertraut Schilinski auf eine assoziative, intuitive Erzählweise, die auf der Leinwand eine erstaunliche Sogwirkung entfaltet. Genauso wie die Wände des Gebäudes die schmerzhafte Geschichte eines Jahrhunderts in sich aufgenommen haben, scheinen die vier Mädchenfiguren durch Körpererinnerungen über die Generationen hinweg miteinander verbunden zu sein.

„In die Sonne schauen“ lebt von den Gefühlen der Figuren

Nicht alles wird erklärt und ausgeleuchtet in diesem Film, der die Grenzen zum Mystischen immer wieder streift, aber nie die Verankerung in der historischen und emotionalen Realität seiner Figuren verliert. Oft bleibt nur ein nagendes Gefühl, das sich beim Zuschauen festsetzt und weit über den Kinobesuch hinaus seine nachhaltige Wirkung entfaltet.