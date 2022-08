Es kracht und dampft am Beckenrand: So lustig ist Doris Dörries Komödie "Freibad"

Der Film "Freibad" schubst die Klischees über Bord: Ihr Film dreht sich um die wunderbaren Widersprüche des multikulturellen Lebens – und Weiblichkeit.

„Freibad“ ist eines der schönsten Wörter im deutschen Duden. Nur zwei Silben und dennoch voller Verheißungen. Wenn man es mit lang gezogenen Vokalen ausspricht, spürt man den Sommer auf der Haut und das erfrischende Gefühl von einem Sprung ins kühle Nass. Kindheitserinnerungen werden wach. An Ferientage, die mit einer Dauerkarte träge in-einandergeflossen sind. An Bademeister, die mit der Trillerpfeife für Recht und Ordnung sorgen. An den Geruch von Sonnencreme und Pommes, die nie wieder so gut geschmeckt haben wie hier.

Aber das Freibad ist nicht nur ein sommerlicher Sehnsuchtsort, sondern auch ein gesellschaftlicher Mikrokosmos. Hier kommen Menschen aus den verschiedensten Milieus zusammen. Soziale Unterschiede bleiben in Badehose oder Bikini zunächst unsichtbar. In ihrem neuen Film „Freibad“ widmet sich Doris Dörrie dem Freibad als Schmelztiegel, in dem unter der Sommersonne auf kleinstem Raum die gesellschaftlichen Konflikte hochkochen.

Andrea Sawatzki und Nilam Farooq spielen mit in "Freibad"

Die Polizei fährt vor dem Freibad vor. Aber es ist nur ein falscher Alarm. Verdutzt stehen die Uniformierten auf der Wiese und stellen fest, dass ausschließlich Frauen das Bad bevölkern. Sie befinden sich im einzigen Frauenfreibad Deutschlands, wo die Besucherinnen sich frei von männlicher Beobachtung und Belästigung in der Sonne aalen können. Ein Paradies für Frauen? Nicht ganz.

Doris Dörries Komödie "Freibad" - Offizieller Trailer

Eva (Andrea Sawatzki) und Gabi (Maria Happel) gehören seit vielen Jahren zur Stammkundschaft und sind wenig erfreut, als eine Gruppe türkischer Frauen im Schatten „ihres“ Baumes Quartier bezieht. Damit nicht genug, springt nun auch noch Yasemin (Nilam Farooq) im Ganzkörper-Burkini ins Becken, um ihre Bahnen zu ziehen. Für Eva ist das eine Provokation. Die ehemalige Sängerin versteht sich als Feministin. „Ich war die Uschi Obermaier von Giesing“, behauptet sie. Kopftuch und Burka sind für sie ein Zeichen patriarchaler Unterdrückung. Aus Protest steigt sie splitterfasernackt ins Wasser – und wird von der Bademeisterin Steffi (Melodie Wakivuamina) heraus- komplementiert.

An dem Burkini stößt sich auch Yasemins Familie unter dem Baum. Sie sehe ja aus wie eine Araberin. Ihre Mutter Emine (Ilknur Boyraz) versteht die Welt nicht mehr, wo sie die Tochter doch ganz weltlich erzogen hat. Dass Yasemin aus freien Stücken entschieden hat, ihren Körper nicht zu zeigen, will niemand verstehen.

Frauen in voller Hijab-Verhüllung betreten in Dörries Film das Freibad

Am nächsten Tag betritt eine Gruppe arabischer Frauen in voller Hijab-Verhüllung das Freibad. Sie sind aus der Schweiz hierher geflüchtet, wo die Burka per Volks-abstimmung gesetzlich verboten wurde. Eva und Gabi, aber auch die türkischen Frauen beobachten das verhüllte Treiben mit Feindseligkeit. Die reichen Araberinnen treiben die Preise nach oben und Imbiss-Besitzerin Kim (Nico Stank), die trans ist, stellt auf Lammbratwürste um. Als die Bademeisterin entnervt kündigt, besorgt ausgerechnet Eva einen männlichen Nachfolger, um die muslimischen Besucherinnen zu vertreiben.

Im Gewand einer leichten Sommerkomödie entwirft Doris Dörrie eine kluge Parabel über die wunderbare Widersprüchlichkeit des multikulturellen Lebens und die Schwierigkeit, die eigene weibliche Identität darin zu verorten. Das Freibad wird zum Labor der Demokratie, in dem es dampft und kracht, weil hier Diskurse über Freiheit, Toleranz, kulturelle Diversität, weibliche Selbstbestimmung und Körperbilder ergebnisoffen und unter Einbeziehung menschlicher Schwächen in Fluss geraten.

Die Sommerkomödie "Freibad" streift auch die Kategorie Klamotte

Mit einem offenen Humor, der auch die Klamotte zu streifen wagt, knackt Doris Dörrie lustvoll das Schubladendenken auf, dem alle Badenden auf verschiedenste Weise verfallen sind. Das Drehbuch, das Doris Dörrie mit Karin Kaçi und Madeleine Fricke verfasst hat, unterscheidet sich deutlich von deutschen Komödienstandards, weil hier Humorvolles und Thematisches organisch ineinanderfließt. Am Ende wird die Botschaft vielleicht ein wenig zu deutlich durchtelefoniert, aber „Freibad“ ist ein Film mit einem großen Herz. Die fehlbaren Figuren werden nie an die Karikatur verraten. Ebenso liebevoll wie analytisch blickt der Film auf die Dynamik zwischen persönlichen Ängsten und gegenseitigen Vorurteilsstrukturen.

„Freibad“ ist keine beißende Satire, sondern ein Aufruf, es immer wieder miteinander zu versuchen und sich selbst zu hinterfragen. Denn im Streit und Dialog mit anderen gibt es so viel mehr zu erleben und an sich selbst zu entdecken als im gedanklichen Getto der eigenen sozialen Blase.