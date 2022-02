"Tod auf dem Nil": Ein neues Hoch auf Agatha Christie

Nach "Mord im Orient-Express" begibt sich Kenneth Branagh diesmal an die Kulturstätten des Alten Ägypten. Kommt er damit an die klassische Verfilmung von 1974 heran?

Im Gegensatz zu vielen ihrer Figuren, die Opfer eines unnatürlichen Todes werden, hat Agatha Christie als zuverlässige Krimi-Lieferantin in Film- und Fernsehen eine gewisse Unsterblichkeit erlangt. Die erste Verfilmung datiert auf das Jahr 1928, und von da aus kann man sich in der Filmografie über zahllose Adaptionen Jahr für Jahr bis in die Gegenwart scrollen. Vor allem im TV-Bereich scheint der Boom nie ein Ende gefunden zu haben, aber auch im Kino deutet sich eine Christie-Renaissance an. Mit „Mord im Orient-Express“ holte Kenneth Branagh vor fünf Jahren den bekanntesten Roman der britischen Autorin, den bereits Sidney Lumet 1974 in einen Kinoklassiker verwandelt hatte, erneut auf die große Leinwand.

Tot in der Kabine

Jetzt kommt mit „Tod auf dem Nil“ das nächste Remake. Im Jahr 1978 hatte sich Peter Ustinov auf Flusskreuzfahrt begeben, um in der Rolle des Detektivs Hercule Poirot vor exotischer Kulisse zu ermitteln. Mit an Bord waren u.a. Mia Farrow, Bette Davis, David Niven, Maggie Smith, Jack Warden und Jane Birkin. In der Neuverfilmung spielt Branagh wie schon im „Orientexpress“ selbst den exzentrischen Kriminalisten mit dem pittoresken Schnurrbart. Gal Gadot („Wonder Woman“) ist ideal besetzt in der Rolle der glamourösen Millionenerbin Linnet Ridgeway, deren Flitterwochen mit dem schmucken Simon (Armie Hammer) empfindlich gestört werden, da dessen Ex Jacqueline (Emma Mackey) das Paar auf Schritt und Tritt verfolgt.

Von Wonder Woman zu Agatha Christie: Gal Gadot ist mit an Bord. Foto: Rob Youngson, 20th Century Fox

So flüchtet sich die gesamte Hochzeitsgesellschaft auf einen luxuriösen Schaufelraddampfer, um ungestört am Nil entlang die Stätten ägyptischer Hochkultur zu besuchen. Als die unnachgiebige Jacqueline sich an Bord schmuggelt, liegt die frisch Vermählte wenig später mit einer Schusswunde tot in der Kabine.

Wie schon in „Mord im Orientexpress“ strebt Branagh auch hier nach großem Kino im monumentalen Breitwandformat, das brillante Totalen und zahlreiche Szenen in kompletter Ensembleaufstellung ermöglicht. Aber im Gegensatz zur 70er-Jahre-Version hat man hier nicht an Originalschauplätzen gedreht. Das altehrwürdige Hotel Cataract wurde im Londoner Studio rekonstruiert, der Tempel von Abu Simbel kunstvoll in Styropor gefertigt und der Dampfer „S.S.Karnak“ auf Schienen durch einen künstlichen Wasserkanal bewegt. Mit feinster Digitaltechnik fügt sich das alles nahtlos ineinander. Aber die flirrende Hitze und das schwüle Flussklima sind hier nicht spürbar.

Die nächste Agatha-Christie-Verfilmung ist schon angekündigt

Als Ensemblestück funktioniert Branaghs „Tod auf dem Nil“ hingegen glänzend. Vor allem Annett Benning als zynisches Muttertier und Sophie Okonedo in der Rolle der mit allen Wassern gewaschenen Jazz-Sängerin ragen als Nebenfiguren heraus. Die nächste Christie-Verfilmung ist bereits in Vorbereitung: Ben Affleck nimmt sich „Zeugin der Anklage“ vor, der 1957 von Billy Wilder mit Marlene Dietrich verfilmt wurde.