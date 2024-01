Neuburger Birdland

06:00 Uhr

Der Flügel im Birdland: Ein Bösendorfer und seine 250 prominenten Nutzer

Plus Wenn dieser Flügel erzählen könnte, er würde Romane schreiben können. Im Neuburger Birdland-Jazzclub wird nun ein Jubiläum der anderen Art gefeiert – zu Recht.

Von Reinhard Köchl

Wenn der Flügel sprechen könnte, aus ihm würden neben unzähligen betörenden Tönen auch jede Menge Geschichten herausfließen, die jedem begabten Romanautor zur Ehre gereicht hätten. Wenn das inzwischen legendäre Bösendorfer Grand Piano M 200 am kommenden Samstag, 3. Februar, im Neuburger Birdland-Jazzclub in der eigens dafür ins Leben gerufenen Reihe „Art Of Piano“ zum 250. Mal seine opulente Klangfülle zur Schau stellt, dann waren es in den vergangenen 33 Jahren noch weit mehr namhafte Klavierspielerinnen und Klavierspieler, die ihre Finger zwischen die Elfenbeintasten legten. Denn Birdland-Chef Manfred Rehm hatte die plakative Werkschau für Pianisten jeder Herkunft, Stilistik und Generation einst ausschließlich auf solistische Darbietungen, Duos und Trios begrenzt. „Unser Pianobuch umfasst aber weit mehr als das Doppelte an Einträgen“, erzählt der Mann, den sie in Neuburg nur respektvoll Impresario nennen und der scheinbar alterslos inzwischen im 39. Jahr in „seinem“ Club alle Fäden in der Hand hält.

Jeder outet sich darin als glühender Verehrer des Bösendorfers, preist diesen geradezu hymnisch, weil man als leidgeprüfter Tastendrücker bekanntlich nur äußerst selten ein Instrument von solcher Qualität angeboten bekommt. Nicht wenige behaupten gar, dass der Ruf des Neuburger Birdlands, einer der besten Jazzclubs Europas, ja sogar weltweit zu sein, neben vielen anderen wertschätzenden Nuancen primär diesem Flügel zu verdanken wäre. Doch halt: Einen Eintrag im Pianobuch gibt es tatsächlich, der eine negative Bewertung enthält. Im Mai 1995 ärgerte sich der Kanadier Paul Bley, ein gefürchteter Avantgarde-Fahrensmann, Klangfetischist und – ausgewiesener Bösendorfer-Experte: „Fix the piano please!“ (Bitte das Piano stimmen!)

