Das Kunsthaus Kaufbeuren bekommt eine Direktorin

Das Kunsthaus Kaufbeuren bekommt eine neue Leiterin. Die Kunsthistorikerin und Kuratorin Lisa Britzger wird am 1. April 2025 neue Direktorin. Das hat der Stiftungsvorstand des Kunsthauses Kaufbeuren in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Britzger tritt die Nachfolge von Jan T. Wilms an, der das Kunsthaus nach neuneinhalb Jahren Ende September verlassen wird und im Oktober seine neue Tätigkeit als Leiter des H2-Zentrums für Gegenwartskunst bei den Augsburger Kunstsammlungen aufnehmen wird.

Britzger hat von 2020 an als kuratorische Leiterin das Programm des städtischen Kunstraums Lothringer 13 Halle in München verantwortet. Zuvor leitete sie im Team mit Jennifer Smailes den Kunstverein Harburger Bahnhof in Hamburg. Sie war Leiterin der Kommunikation im Team von „Stadtkuratorin Hamburg“, Leiterin des Kunstvereins Hildesheim, Assistenzkuratorin am Kunstverein München und Mitglied des Kurator*innenkollektivs a7.ausstellungen.

Am Kunsthaus Kaufbeuren möchte sie neben der Präsentation auch die Produktion sowie die Erfahrung mit und die Teilhabe an Kunst in den Fokus rücken. Kunst soll nicht nur gezeigt werden, sondern auch vor Ort entstehen, sich verändern, zum Austausch einladen und in Zeiten gesellschaftlichen Auseinanderdriftens Anlässe für neue Begegnungen schaffen.