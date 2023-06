Keith Jarrett ist ganz in Sturm und Drang versunken

Als Jazz-Pianist gehört er in den Olymp, aber zwei Händchen besitzt er auch für die Klassik. Nun ist von Jarrett ein Album mit Klaviersonaten von Carl Philipp Emanuel Bach erschienen.

Dass sich der genialische Jazz-Pianist Keith Jarrett auch der Musik des 18. Jahrhunderts zuneigte, ist bekannt. Doch in welchem Umfang, das bleibt denn doch staunenswert und wird nun durch eine weitere – bislang zurückgehaltene – Einspielung neu und zusätzlich beleuchtet. Es waren vor allem die Jahre vor und nach 1990, in denen sich der heute 78-Jährige speziell jenen Komponisten aus Barock und Klassik widmete, die in ihrer Tonkunst aufeinander aufbauten: Händel (1993), Johann Sebastian Bach (1987, 1989, 1991) und Mozart (1993). Davon abgesehen nahm Jarrett in diesem Lebensabschnitt auch noch Dmitri Schostakowitschs 24 Präludien und Fugen auf, die ja eng mit Bach korrespondieren (1991), Jahre zuvor schon Samuel Barber, Béla Bartók, Arvo Pärt.

Und jetzt also noch ein zusätzliches Kapitel von Auseinandersetzungen mit Denkmälern der europäischen Musikgeschichte: Passend auf zwei Compact Discs widmete sich der anspruchsvolle, schwierige, den riskanten Moment in kathartischen Konzertsitzungen liebende Jarrett 1994 auch Carl Philipp Emanuel Bach, also dem zweitgeborenen Komponisten-Sohn des Übervaters Johann Sebastian Bach, der diesem gleichwohl über einige Jahrzehnte hinweg den Rang ablaufen sollte. Weil er – im Verständnis seiner Zeit – nicht so gelehrt und gekünstelt schrieb wie der Herr Papa, weil er das bedeutende Schulwerk "Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen" herausgab, weil er – aus mittlerweile klar erkennbarer Sicht – insbesondere mit seinen empfindsamen und den sogar darüber hinaus weisenden Klaviersonaten die frei tragende musikhistorische Brücke zwischen Barock und Klassik baute.

Dieser Bach war Cembalist beim Preußen-König Friedrich II.

Unter seinen rund 150 Klaviersonaten ragen insbesondere die sechs sogenannten "preußischen" Sonaten und jene sechs sogenannten "württembergischen" Sonaten heraus, die C. P. E. Bach Anfang der 1740er Jahre als angestellter Konzertcembalist von König Friedrich II. komponiert hatte, letztere allerdings für Herzog Carl Eugen von Württemberg, den Bach am Instrument auch unterrichtete. Was waren das für Zeiten, als Herrscher sich noch aktiv mit dem Musizieren beschäftigten! Und umgekehrt Komponisten wie C. P. E. Bach aktiv und persönlich mit Philosophen wie Lessing und Klopstock!

Noch wurden die "württembergischen" Sonaten vom intellektuell bestens eingebundene Bach-Sohn für Cembalo komponiert; erst später dann wandte er sich dem Clavichord, ja dem Fortepiano zu. Doch Keith Jarrett, der den Bach-Vater ja auch immer wieder auf dem Cembalo interpretierte (Wohltemperiertes Klavier/Goldberg), entschied sich 1994 in New Jersey nicht für das historische Instrument, sondern für den modernen Flügel. Darauf interpretiert er die "Württembergischen" des knapp 30-jährigen C. P. E. Bach, drei in Moll, drei in Dur. Er habe damals das Gefühl gehabt, "dass es noch Raum für eine Klavierversion gab", erklärt Jarrett heute. Wesentlich freilich bei jeglicher Instrumentenwahl bleibt, inwieweit der "Sturm und Drang"-Charakter der sechs Sonaten gewahrt wird, dieser Sturm und Drang, der über den seinerzeit angesagten empfindsamen Stil noch hinausgeht.

Diesbezüglich kann Jarrett durchaus mithalten mit den Anforderungen der zwölf- bis 15-minütigen dreisätzigen Sonaten. Sein Spiel ist ausgesprochen versiert, technisch nahezu lupenrein, in Teilen auch virtuos. In Abänderung eines Mozart-Zitats über C. P. E. Bach kann behauptet werden: Jarrett "kann was Rechts und hat es vom Bach-Sohn gelernt". Aber gleichzeitig klingt die Auseinandersetzung in Teilen auch ein wenig schulmäßig, akkurat. Im Jazz wagt Jarrett mehr.

Keith Jarrett: C. P. E. Bach, Württemberg Sonatas (ECM New Series).