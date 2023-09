Sasha gibt Hits und Coversongs ein neues Gewand

Sasha dreht sich im Moment viel um sich selbst. Fans erleben die Show "This Is My Life", nun kommt das neue Album ergänzt um die Zeile "This Is My Time" heraus.

Eine eigene Revue-Show, eine Autobiografie, ein Kinderbuch samt Liederalbum und nun auch noch ein verfeinertes und mit neuen Songs angereichertes Best-of-Album – Sänger Sasha macht seinem Ruf als "Tausensasha" alle Ehre. Dabei versprüht der 51-Jährige eine Energie und Lebenslust, die ansteckend ist. Er kann gar nicht genau sagen, welches der Projekte ihm eigentlich am besten gefallen hat, wie er im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg verrät. "Alles sind absolute Herzensprojekte", sagt der umtriebige Popstar.

"Die Autobiografie war auf eine schöne Weise auch therapierend, die Live-Show etwas, worauf ich mein ganzes Leben hingearbeitet habe. Das Album ist die passende musikalische Verewigung dazu, als eine Mischung aus Best of, Verneigung vor großen musikalischen Helden und neuen, extra komponierten Songs unter dem gemeinsamen Nachthimmel von Las Vegas." Am 8. September erscheint das neue Album "This Is My Time. This Is My Life".

Tatsächlich sind die 18 Songs, die sich auf dem neuem Album befinden, eine bunte Mischung aus bekannten Hits von Sasha selbst wie "If You Believe" und "I Feel Lonely", aber auch Covern wie "Alive" von Pearl Jam oder "Faith" von George Michael sowie fünf neuen Songs.

Eine Art Gig in einem Casino in Las Vegas

Doch auch seinen eigenen Stücken hat Sasha ein neues Soundgewand verpasst und das gesamte Album unter der Frage vereint: "Wie würde der Song klingen, wenn er im Caesars Palace oder MGM in Las Vegas aufgeführt würde?" Und entsprechend wurde produziert. Das Resultat ist eine Liedersammlung, die zwar nach Sasha klingt, aber mit der sich der charmante Sänger gleichzeitig neu erfunden hat.

Gleich im Opener "Showtime", einem neuen Song mit packenden Beats und Bläsern, nimmt Sasha seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise durch sein Leben, begrüßt sie als Gäste seiner Entertainment-Show und singt "there's no time like showtime". Womit auch gleich klar ist, wie das Album zu hören ist - nämlich als eine Art Gig in einem Casino in Las Vegas. Dementsprechend pompös klingen manche der Titel. Andere wiederum sind sehr getragen, beinahe nachdenklich - so etwa "9 Lives", ebenfalls eine Neukreation aus der Feder des Musikers. Denn obwohl wir nur ein Leben haben, besingt Sasha, dass er mutig leben möchte, als ob er neun Leben hätte.

In die eher ruhige Kategorie fällt auch ein sehr getragenes "I Feel Lonely", das der Sänger ins Mikrofon schmachtet, begleitet von sanften Piano- und Streicherklängen. Ganz anders dagegen hat er seinen 2006er-Hit "Lucky Day" neu aufgelegt, der sich als ein beschwingt hopsendes, geradezu für eine Showbühne mit roten Samtvorhängen geschriebenes Stück entwickelt. Wer das mag, dürfte sich hier musikalisch gut aufgehoben fühlen.

Seinen Durchbruch hatte der Sänger übrigens 1998 mit der Ballade "If You Believe", 2002 feierte er als Dick Brave mit seinem Rockabilly-Projekt Dick Brave and the Backbeats große Erfolge, 2021 gewann er als Dinosaurier die vierte Staffel von "The Masked Singer". Seine Karriere gleicht einem Potpourri, was sich auch in seinem neuen Werk spiegelt.

Das neue Album "This Is My Time. This Is My Life" von Sasha erscheint am 8. September via Ariola Local (Sony Music).

(Von Janina Heinemann, dpa)