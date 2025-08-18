Ein Stein, ihn auf ewig zu binden: New Yorkerin schürft nach Diamanten für ihren Verlobungsring

„Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und auf ewig zu binden.“ Den Akt einer Verlobung könnte man charmanter beschreiben. In Wahrheit stammt der Satz aus dem „Herr der Ringe“, dem Roman über vier kleine Hobbits, die mit ihren behaarten Füßchen über Berg und Tal latschen, um am Ende einen Ring ins Vulkanfeuer zu werfen. Aber ein kleines bisschen ähnelt der Plot der wahren Geschichte von Micherre Fox, 31 Jahre alt, wohnhaft in New York.

Auf der Suche nach dem perfekten Diamanten in Arkansas, USA

Die New York Times berichtet: Die Frau sei glücklich mit ihrem Partner gewesen, er wollte sie heiraten. Doch bevor der Mann auf die Knie fallen konnte, beschloss Fox: Den Diamanten zum Verlobungsring finde ich ganz allein. Und zwar mit der Schaufel, in der Natur, nach Goldschürfer-Art. Also auf zum Diamanten-Park in Murfreesboro, Arkansas.

Neues aus Mittelerde? „‘Es war der diamanteste Diamant‘“

Neues aus Mittelerde? Als Frau der Ringe stieg Fox in den alten Vulkankrater (schon lange erloschen) und grub, grub, grub. Wochen lang. Zwei Jahre lang hatte ihr Mann da schon mit seinem Antrag gewartet. Diese Liebe (noch immer nicht erloschen) musste sich gedulden. Denn vielleicht verhält es sich mit dem Suchen und Finden von Diamanten wie mit dem Suchen und Finden der Liebe. Da schürft, baggert, ackert man nach einem Juwel, lässt schon die letzte Hoffnung fahren, aber dann fällt einem das Kostbarste vor die Füße.

Erst als Fox am letzten Tag ihres Trips durch den Park über die Wiese spazierte, stieß sie per Zufall mit der Zehenspitze gegen einen Brocken. 2,3 Karat. Wert bis zu 50.000 Dollar. „Es war der ‚diamantenste Diamant‘, den ich je gesehen hatte“, sagt die Finderin, und dann klingt es, als hätte sie sich selbst einen Antrag gemacht: Sie habe gelacht, geweint und sei auf die Knie gegangen.