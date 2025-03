Karlsruher Faschingsumzug mit strengen Sicherheitsmaßnahmen

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat der Karlsruher Fastnachtsumzug trotz der Ereignisse in Mannheim stattgefunden. Bei strahlendem Sonnenschein läuteten die Fastnachter ab 14.11 Uhr die sogenannte fünfte Jahreszeit unter dem Motto «so bunt wie's Lebe ebe!» ein. Zumindest zu Beginn des Umzuges registrierte die Polizei weniger Zuschauer als sonst. Im vergangenen Jahr waren rund 60.000 Menschen bei dem bunten Spektakel dabei.

Nach Mannheim wurde nochmal aufgerüstet

Das Sicherheitskonzept war für die 2,2 Kilometer lange Strecke des Umzugs durch die Karlsruher Innenstadt schon nach den Anschlägen der vergangenen Monate in Magdeburg und München verstärkt worden. Nach der Mannheimer Todesfahrt am Rosenmontag wurde sicherheitshalber nachgebessert. Die Zahl der Sperrfahrzeuge an Zufahrten und Kreuzungen wurde nochmal erhöht. Auch für kleinere Fahrzeuge sollte kein Durchkommen sein.

Die Todesfahrt von Mannheim

Ein 40 Jahre alter Ludwigshafener war am Rosenmontag mit seinem Wagen bei hohem Tempo durch die Mannheimer Fußgängerzone gerast. Eine 83-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann kamen ums Leben. Elf Menschen wurden verletzt, mehrere von ihnen schwer.

Einige Umzüge wurden abgesagt

Mehrere für Dienstag geplante Fastnachtsumzüge im Norden Baden-Württembergs wurden nach dem Mannheimer Geschehen abgesagt, darunter in Heidelberg und Schwetzingen. In Karlsruhe verwies man auf das verschärfte Sicherheitskonzept und auch darauf, dass es «keine konkrete Gefährdungssituation» für die Stadt gebe. Auch in der Landeshauptstadt Stuttgart hielt man am Umzug fest.

Icon Vergrößern Nach dem Vorfall in Mannheim sagt unter anderem Heidelberg den Fastnachtsumzug ab. Foto: Rene Priebe/dpa Icon Schließen Schließen Nach dem Vorfall in Mannheim sagt unter anderem Heidelberg den Fastnachtsumzug ab. Foto: Rene Priebe/dpa

Icon Vergrößern Auch der Karlsruher Fastnachtsumzug fand statt. Foto: Thomas Warnack/dpa Icon Schließen Schließen Auch der Karlsruher Fastnachtsumzug fand statt. Foto: Thomas Warnack/dpa